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Batı Şeria'da Nekbe ve ABD protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 13:22 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da Nekbe ve ABD protestosu

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde yüzlerce Filistinli, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Nekbe'nin (Büyük Felaket) 70. yılı nedeniyle gösteri düzenledi.

Nekbe'yi Anma Ulusal Komitesi'nin çağrısı üzerine Ramallah'ın merkezindeki Yasir Arafat Meydanı'ndan toplanan yüzlerce Filistinli, Ramallah ile Kudüs arasındaki Kalendiya kontrol noktasına doğru yürüyüşe geçti.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sık sık ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasını kınayan sloganlar attı.

- "ABD yönetimi, işgalin parçası olduğunu resmen ilan ediyor"

Nekbe'yi Anma Ulusal Komitesi Koordinatörü Muhammed Alyan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Filistin halkının, bağımsız Filistin devletinin başkenti Kudüs'e olan bağlılığını vurgulamak ve ABD'nin Kudüs kararını protesto etmek için burada olduklarını" söyledi.

Alyan, "Kudüs'ten ve geri dönüş hakkından ödün vermeyeceğiz. ABD yönetimi, işgalin bir parçası ve müttefiki olduğunu resmen ilan ediyor." dedi.

Filistinli gruplar, işgal altındaki Doğu Kudüs başta olmak üzere, işgal altındaki Batı Şeria ve İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nin sınır bölgelerinde Nekbe'nin 70. yılı ve ABD Büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması nedeniyle ABD ve İsrail'in protesto edilmesi çağrısında bulunmuştu.

Donald Trump başkanlığındaki ABD yönetimi, 6 Aralık 2017'de Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurarak, başkent Tel Aviv'de bulunan büyükelçiliğini Filistinlilerin Nekbe (Büyük Felaket) olarak nitelediği, İsraillilerin ise "İsrail'in kuruluş yıl dönümü" olarak kutladığı 14 Mayıs tarihinde Kudüs'e taşıyacağını açıklamıştı. Karar, bölgesel, uluslararası düzeyde ve Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda (BMGK) büyük tepkiyle karşılanmıştı.

- "Nekbe" nedir?

Filistinliler, 14 Mayıs 1948'de İsrail'in işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlilerin zorunlu göçe tabi tutulması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor. Batı Şeria ve Doğu Kudüs 1967'den bu yana İsrail işgali altında bulunuyor.

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