Batı Şeria'da şehit edilen Ahmed Cerrar için Gazze'de yürüyüş düzenlendi

Filistinli Ahmed Cerrar'ın İsrail askerleri tarafından şehit edilmesi Gazze'de düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.

Hamas'ın çağrısı üzerine yatsı namazının ardından Gazze Şeridi'ndeki camilerden yürüyüş başlatıldı. İsrail aleyhine sloganların atıldığı yürüyüş, Gazze'nin merkezindeki Seraya Meydanı'nda sona erdi.

Gösteride konuşan Hamas yetkililerinden İsmail Rıdvan, Cerrar'ın şehit edilmesinin, Batı Şeria'da "cihad eylemleri döneminin" başlamasına yol açacağını belirterek, "Filistin direnişinin, Cerrar suikastına bir cevabı olacaktır." dedi.

Rıdvan, "İşgalci İsrail sadece güç diline inanıyor. Batı Şeria gençlerini İsrail'e karşı ayaklanmaya, intifadayı tırmandırmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

İsrail askerleri bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu tuttuğu Ahmed Cerrar'ı şehit etmişti.

Cerrar, Nablus'ta bir Yahudi yerleşimcinin ölümünden sorumlu olduğu gerekçesiyle yaklaşık bir aydır aranıyordu. İsrail askerleri geçen ay Cerrar'ı arama gerekçesiyle Cenin kentinde düzenlediği operasyonlarda, Filistinlilere ait 4 evi yıkmış, Cerrar'ın akrabalarından birini şehit etmişti.