Batı Şeria'da şiddetli yağışlar can aldı

EL-HALİL (AA) - İşgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde şiddetli yağışlar nedeniyle boğulan Filistinli 2 çocuğun cesedinin bulunduğu bildirildi.

Filsitin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, El-Halil kentindeki El-Fevvar Mülteci Kampı'nda şiddetli yağışlar nedeniyle boğulan Filistinli 2 çocuğun cesetlerinin bir su birikintisinde bulunduğu belirtildi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, cesetlerine ulaşılan Yezen Hana es-Sarahne ve Ahmed Semih Sarahne perşembe gününden bu yana kayıptı.

Filistin ve İsrail'de çarşamba gününden bu yana etkili olan şiddetli yağış ve fırtına büyük maddi hasarlara ve can kayıplarına yol açıyor.

İsrail'de dün askeri hazırlık okuluna ait bir otobüsün devrilmesinin ardından sele kapılan 9 öğrencinin öldüğü, bir öğrencinin ise kayıp olduğu aktarılmıştı.

