HABER

Batı Şeria'da "UNRWA" protestoları

GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:36 | Son Güncelleme 14 dakika önce

- İşgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerde kısıtlamaya gitmesinin protesto edildiği gösterilerde 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerde kısıtlamaya gitmesinin protesto edildiği gösterilerde 3 Filistinli yaralandı.

Hizmetlerdeki kısıtlamalar nedeniyle tepkili olan göstericiler, UNRWA'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki ofisi ile Nablus kentindeki merkezini kapattı.

"UNRWA Kısıtlamalarıyla Mücadele Merkezi Komitesi" sözcüsü İmad İştevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İkinci bir talimata kadar UNRWA ofisi kapatıldı, sağlık, eğitim ve acil durum araçları dışındaki kuruluşa ait araçların hareketi yasaklandı." dedi.

İştevi, Batı Şeria'nın her yerinde bu kısıtlamaların protesto edildiğini, mülteci kamplarında yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiğini söyledi.

UNRWA'nın son yıllarda hizmetlerde kısıtlamaya gittiğini aktaran İştevi, son olarak UNRWA'ya ait okullarda hizmet veren 158 öğretmenin işine son verildiğini, gıda, ilaç ve sağlık kuruluşlarındaki tıbbi hizmetlerde kısıtlamaya gidildiğini aktardı.

-Göstericilere İsrail askerleri müdahale etti

Öte yandan UNRWA'nın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlerde kısıtlamaya gitmesini protesto etmek için Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı girişinde gösteri düzenleyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı.

İsrail askerleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Bir ilk yardım ekibi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaylar sırasında plastik mermilerle yaralanan 3 Filistinli ile gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini belirtti.

Ayrıca Beytullahim ve Cenin Mülteci Kampı'nda da gösterilerin düzenlendiği aktarıldı.

Batı Şeria'nın çeşitli kentleri bugün UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerinde kısıtlamaya gitme kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere sahne oluyor.

Filistinli mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması amacıyla kurulan UNRWA zaman zaman bağışçı ülkelerin yardımlarının, mültecilerin artan taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle hizmetlerinde kısıtlamalara gidiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl aralık ayında Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıdığını duyurmasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, 16 Ocak'ta yaptığı açıklamada, "UNRWA'ya verilecek 125 milyon dolarlık yardımın 65 milyon dolarlık bölümünün tekrar gözden geçirilmek üzere" askıya alındığını belirtmişti.

Filistin İstatistik Merkezi verilerine göre, UNRWA'ya kayıtlı 5,9 milyon Filistinli mülteciden 2,1 milyonu Ürdün'de, 1 milyon 445 bini Gazze'de yaşıyor, bunu sırasıyla Batı Şeria, Suriye ve Lübnan takip ediyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Gündeme oturan olaya Nihat Hatipoğlu son noktayı koydu!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Amed Sportif Faaliyetler, Sivas Belediyespor maçına çıkmıyor!

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Son dakika! Erdoğan'dan Afrin açıklaması: Burseya tepesini de düşüreceğiz

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Belhanda, Werder Bremen'le anlaştı

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

Engin Altan Düzyatan, ikinci kez baba oluyor!

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı! Bir haftada 10 derece

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

TSK açıkladı! Afrin Harekatı'nda 2 asker şehit oldu, 11 asker yaralandı

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

Son dakika: Diyarbakır Valiliği yakınlarında patlama!

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

PYD 'Afrin'de Türk helikopteri düşürdük' demişti! Açıklama geldi

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Yakalanan terörist böyle ağladı! 'Beni Türk askerine verin'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

İstanbul'da İETT güzergahları, durakları ve sefer saatleri değişiyor!

Futbol: Süper Lig

Futbol: Süper Lig

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

Kadıköy'de genç kıza yumruk atan saldırgan için karar çıktı

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

İçişleri Bakanlığı'ndan son dakika Türk Tabipler Birliği hamlesi!

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Köln ISM Uluslararası Şekerleme ve Bisküvi Fuarı

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

Son dakika 20 ilde FETÖ'nün askeri yapılanmasına operasyon! Gözaltılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.