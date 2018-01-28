Batı Şeria'da "UNRWA" protestoları

Son Güncelleme 14 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 28.01.2018 18:36 |14 dakika önce

- İşgal altındaki Batı Şeria'da UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerde kısıtlamaya gitmesinin protesto edildiği gösterilerde 3 Filistinli yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'da Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerde kısıtlamaya gitmesinin protesto edildiği gösterilerde 3 Filistinli yaralandı. Hizmetlerdeki kısıtlamalar nedeniyle tepkili olan göstericiler, UNRWA'nın Batı Şeria'nın kuzeyindeki ofisi ile Nablus kentindeki merkezini kapattı. "UNRWA Kısıtlamalarıyla Mücadele Merkezi Komitesi" sözcüsü İmad İştevi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İkinci bir talimata kadar UNRWA ofisi kapatıldı, sağlık, eğitim ve acil durum araçları dışındaki kuruluşa ait araçların hareketi yasaklandı." dedi. İştevi, Batı Şeria'nın her yerinde bu kısıtlamaların protesto edildiğini, mülteci kamplarında yürüyüş ve gösterilerin düzenlendiğini söyledi. UNRWA'nın son yıllarda hizmetlerde kısıtlamaya gittiğini aktaran İştevi, son olarak UNRWA'ya ait okullarda hizmet veren 158 öğretmenin işine son verildiğini, gıda, ilaç ve sağlık kuruluşlarındaki tıbbi hizmetlerde kısıtlamaya gidildiğini aktardı.

-Göstericilere İsrail askerleri müdahale etti Öte yandan UNRWA'nın Filistinli mültecilere sunduğu hizmetlerde kısıtlamaya gitmesini protesto etmek için Ramallah'ın kuzeyindeki Celzun Mülteci Kampı girişinde gösteri düzenleyen Filistinli gençler ile İsrail askerleri arasında arbede yaşandı. İsrail askerleri, göstericilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermilerle müdahale ederken, Filistinli gençler ise askerlere taş atarak karşılık verdi. Bir ilk yardım ekibi yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, olaylar sırasında plastik mermilerle yaralanan 3 Filistinli ile gazdan etkilenen onlarca kişiye olay yerinde müdahale ettiklerini belirtti. Ayrıca Beytullahim ve Cenin Mülteci Kampı'nda da gösterilerin düzenlendiği aktarıldı. Batı Şeria'nın çeşitli kentleri bugün UNRWA'nın Filistinli mültecilere yönelik hizmetlerinde kısıtlamaya gitme kararını protesto etmek için düzenlenen gösterilere sahne oluyor. Filistinli mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması amacıyla kurulan UNRWA zaman zaman bağışçı ülkelerin yardımlarının, mültecilerin artan taleplerini karşılamadığı gerekçesiyle hizmetlerinde kısıtlamalara gidiyor.