Batı Şeria'da UNRWA protestosu

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, kurum yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde e-postalar gönderdiğini bildirmişti.

UNRWA yönetiminin Batı Şeria'daki 194 çalışanının işine son verme kararını protesto ettiklerini belirten Şelbi, kuruma bağlı okullarda da yeni eğitim döneminin başlatılmaması yönünde sinyaller geldiğini ifade etti.

UNRWA Çalışanları Birliği Basın Sözcüsü Muhammed eş-Şelbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA hizmetlerinin aşamalı olarak azaltılması konusunda endişeli olduklarını söyledi.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacının olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

