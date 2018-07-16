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Batı Şeria'da UNRWA protestosu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2018 16:55 | Son Güncelleme

Batı Şeria'da UNRWA protestosu

NABLUS (AA) - Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun (UNRWA) 200'ye yakın çalışanının işine son verme kararı, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde protesto edildi.

Nablus'taki UNRWA binası önünde bir araya gelen göstericiler, kurumdan Filistinli sığınmacılara yönelik kısıtlama politikasına son vermesini istedi.

UNRWA Çalışanları Birliği Basın Sözcüsü Muhammed eş-Şelbi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, UNRWA hizmetlerinin aşamalı olarak azaltılması konusunda endişeli olduklarını söyledi.

UNRWA yönetiminin Batı Şeria'daki 194 çalışanının işine son verme kararını protesto ettiklerini belirten Şelbi, kuruma bağlı okullarda da yeni eğitim döneminin başlatılmaması yönünde sinyaller geldiğini ifade etti.

Şelbi, UNRWA'ya açılan savaşın, Filistinli mültecilere açılmış olduğunu kaydetti.

UNRWA Çalışanları Birliği, ay başında yaptığı yazılı açıklamada, kurum yönetiminin yüzlerce çalışanına, kalıcı iş sözleşmelerinin sonlandırıldığı ve geçici sözleşmeye dönüştürüldüğü yönünde e-postalar gönderdiğini bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Ortadoğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nickolay Mladenov da UNRWA'nın Gazze'deki bazı operasyonlarını ağustos ayından itibaren askıya alacağını açıklamıştı.

UNRWA, ABD'nin kendisine yaptığı 365 milyon dolarlık yardımın 300 milyon dolarını dondurması nedeniyle ciddi mali kriz yaşıyor.

Birleşmiş Milletler, UNRWA'nın 217 milyon dolara ihtiyacının olduğunu belirterek, bu yardımın sağlanmaması durumunda gıda ve ilaç yardımlarını da içeren programını ciddi şekilde azaltmak zorunda kalabileceği uyarısında bulunuyor. UNRWA'nın yardımları Filistinli mülteciler için büyük önem taşıyor.

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Batı Şeria protesto UNRWA

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