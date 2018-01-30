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Batı Şeria'da Yahudi yerleşimci aracıyla Filistinli çocuğa çarptı

GÜNCEL HABERLERİ | 30.01.2018 03:15 | Son Güncelleme 4 saat önce

Batı Şeria'nın El-Halil kentindeki Hazreti İbrahim Camii yakınlarında bir Yahudi yerleşimcinin aracıyla Filistinli çocuğa çarptığı belirtildi.

Görgü tanıklarına göre, çarpma sonucu yaralanan 5 yaşındaki Ala Ebu Meyyale hastaneye kaldırıldı.

El-Halil'deki İbrahim Camisi, 400 Yahudi yerleşimci ile bunları koruyan bin 500 İsrail askerinin bulunduğu İsrail kontrolündeki Eski Şehir'de yer alıyor. El-Halil'in genelinde ise 200 bin Filistinli ile 800 Yahudi yaşıyor.

(AA)

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