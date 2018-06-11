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Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine Hamas'tan övgü

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 06:14 | Son Güncelleme

Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine Hamas'tan övgü

GAZZE (AA) - Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Gazze'ye destek için gösteri düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu duyurdu.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ramallah'taki gösteriler, halkımızın birliğinin göstergesidir. Gazze, Batı Şeria'nın samimi hissiyatıyla bugün daha dinamik ve gururlu." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri, Filistin yönetiminin, halkın, Gazze'deki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin taleplerine cevap vermesini, "komplolar ve riskler karşısında mücadele ile birliğin yeniden sağlanması için doğal bir başlangıç" şeklinde değerlendirdi.

Filistin yönetiminin Gazze'de uyguladığı yaptırımlar karşısındaki hareketlenmenin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirten Ebu Zuhri, Filistin yönetiminin, yanıltma ve aldatmaya yönelik tüm girişimlerinin başarısız olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin en ünlü meydanı olan el-Menara'da bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaparak Filistin yönetiminden, Gazze'de son uygulanan yaptırımları kaldırmasını istemişti.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30 ila 50 oranında kesintili ödüyorken, memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar, Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
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