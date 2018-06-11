Batı Şeria'daki Gazze'ye destek gösterisine Hamas'tan övgü

GAZZE (AA) - Hamas, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde, Gazze'ye destek için gösteri düzenlenmesinin memnuniyet verici olduğunu duyurdu.

Hamas sözcüsü Sami Ebu Zuhri, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Ramallah'taki gösteriler, halkımızın birliğinin göstergesidir. Gazze, Batı Şeria'nın samimi hissiyatıyla bugün daha dinamik ve gururlu." ifadesini kullandı.

Ebu Zuhri, Filistin yönetiminin, halkın, Gazze'deki yaptırımların kaldırılmasına ilişkin taleplerine cevap vermesini, "komplolar ve riskler karşısında mücadele ile birliğin yeniden sağlanması için doğal bir başlangıç" şeklinde değerlendirdi.

Filistin yönetiminin Gazze'de uyguladığı yaptırımlar karşısındaki hareketlenmenin doğru yönde atılmış bir adım olduğunu belirten Ebu Zuhri, Filistin yönetiminin, yanıltma ve aldatmaya yönelik tüm girişimlerinin başarısız olduğunu aktardı.

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin en ünlü meydanı olan el-Menara'da bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaparak Filistin yönetiminden, Gazze'de son uygulanan yaptırımları kaldırmasını istemişti.