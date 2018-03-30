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Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı

BATI ŞERİA (AA) -İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde 55 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Batı Şeria'nın birçok kentinde Toprak Günü'nün 42. yılında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" için düzenlenen gösterilerde İsrail askerlerinin müdahalesi sonucunda gerçek ve plastik mermilerle yaralanan 55 Filistinlinin hastanelerde tedavi altına alındığı belirtildi.

İsrail askerleri, Batı Şeria’nın Ramallah, Nablus, Beytüllahim, Beyra kenti ve beldelerinde düzenlenen gösterilere göz yaşartıcı gazın yanı sıra plastik ve gerçek mermilerle müdahale etti. Filistinli gençler ise İsrail askerlerine taş ile molotofkokteyli atarak ve lastik yakarak karşılık verdi.

Gazze'de ve Batı Şeria'da da çeşitli gruplar 30 Mart Toprak Günü dolayısıyla gösteri düzenlenmesi çağrısında bulunmuştu.

- Direnişin sembolü: "Filistin Toprak Günü"

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gasbı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, binlerce kişiyi yaraladı. İsrail'in kuzeyindeki Celile bölgesinde bulunan Deir Hanna beldesinde yaşanan bu olay, polis ile İsrail vatandaşı Filistinli kitleler arasında yaşanan ilk kitlesel çatışma olması hasebiyle büyük önem taşıyor.

"Toprak Günü" olarak anılan bu hadise, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor.

Bu nedenle Filistinliler her yıl 30 Mart'ta işgale karşı protestolar düzenliyor.

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