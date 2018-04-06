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Batı Şeria'daki gösterilerde 85 Filistinli yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 22:01 | Son Güncelleme

Batı Şeria'daki barışçıl gösterilere İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 85 Filistinli yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Toprak Günü'nün 42. yılı için düzenlenen gösterilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 85 kişinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin Ramallah, Kalkıya ve Nablus kentlerinde gerçekleştirdiği müdahalelerde 2 kişinin gerçek, 10 kişinin plastik mermiyle yaralandığı belirtilirken, kullanılan göz yaşartıcı gazdan 73 kişinin etkilendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaralanmaların çoğunun Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kalkaliyye ve Ramallah'ta gerçekleştiği belirtildi.

Batı Şeria ile eş zamanlı olarak Gazze'de düzenlenen "Büyük Dönüş Gösterisi" sırasında İsrail askerleri tarafından açılan ateş sonucu biri çocuk 7 kişi şehit olmuştu.

- "Büyük Dönüş Yürüyüşü"

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42'nci yıl dönümü kapsamında geçen cuma gününden bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında barışçıl eylemler düzenliyor. İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Filistinliler "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında başlattıkları barışçıl gösterilerine altı hafta boyunca devam etmeyi planlıyor. Gösterilerin altı hafta boyunca devam edecek olmasının bir sebebi de bu tarihte ABD'nin Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıyacağını açıklamış olması.

- Toprak Günü nedir?

İsrail, 30 Mart 1976'da ülkenin kuzeyindeki Celile bölgesinde yaşayan İsrail vatandaşı Filistinlilere ait binlerce dönüm araziye el koydu. Bunun üzerine Filistin halkı, bu gaspı protesto etmek için genel greve gitti ve gösteriler düzenledi.

İsrail polisi gösterilere katılan Filistinlilere ateş açarak 6 kişiyi şehit etti, çok sayıda kişiyi yaraladı.

"Toprak Günü" olarak anılan bu olay, İsrail ile Filistin arasındaki çatışmanın kaynağı olan toprak konusunda Filistinlilerin gösterdiği direnişin simgesi olarak görülüyor

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