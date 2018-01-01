HABER

Batı Şeria'daki yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısının onaylanması

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 23:54 | Son Güncelleme 2 saat önce

- Katar Dışişleri Bakanlığı: -"İşgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da yer alan yerleşim yerlerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasını tamamen reddediyoruz"

DOHA (AA) - Katar, işgal altındaki Filistin toprağı olan Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhakını öngören yasa tasarısını kabul etmediğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, iktidardaki Likud Partisi Merkez Komitesinin, işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını onaylamasına tepki gösterilerek, "İşgal altındaki Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria'da yer alan yerleşim yerlerinde İsrail egemenliğinin uygulanmasını tamamen reddediyoruz." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu kararın, Filistin halkının haklarını ihlal ettiği kaydedilen açıklamada, bu kararın uygulanmasının, kabul gören uluslararası kaynaklar ve Arap Barış girişimi çerçevesinde gerçekleştirilecek iki devletli çözüm için sarf edilen uluslararası çabaları zedeleyeceği vurgulandı.

Açıklamada, Katar'ın Filistin meselesi ve 1967 sınırlarına tabi, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir devletin kurulması çerçevesinde Filistin halkının sergilediği direnişe verdiği destek konusundaki değişmez ve daimi tutumu yinelendi.

Dışişleri Bakanlığı, uluslararası topluma, tüm sorumluluğunu üstlenmesi ve uluslararası meşru kararlara saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulundu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisinin en üst düzey karar alma mekanizması olan Merkez Komitesi, işgal altındaki Filistin toprağı Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin İsrail'e ilhak edilmesini öngören yasa tasarısını dün onaylamıştı.

Partinin onayladığı tasarıda, "Ebedi başkentimiz Kudüs de dahil Yahuda ve Samara'nın (Batı Şeria) kurtuluşunun 50'nci yıl dönümünde Likud Merkez Komitesi olarak Likud milletvekillerine, Yahuda ve Samara'da bulunan özgürleştirilmiş tüm Yahudi yerleşim birimlerinde İsrail kanunları ve egemenliğini hakim kılmaları ve serbestçe Yahudi yerleşim birimi inşasına imkan sağlamaları çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verilmişti.

İsrail meclisine (Knesset) sunulan tasarıların kanunlaşarak yürürlüğe girebilmesi için üç farklı oturumda görüşülerek onaylanması gerekiyor.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Çukur 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bu akşam yeni bölüm var mı? İşte 1 Ocak Show TV yayın akışı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Adnan Oktar yılbaşında dansöz oynatıp kediciklerle eğlendi

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

Nadide Sultan hamile olduğunu açıkladı!

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

İran'da gerginlik devam ediyor: 5 protestocu daha hayatını kaybetti

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

Rusya'dan son dakika İran açıklaması: Dış müdahale kabul edilemez

İlginizi Çekebilir

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

Zafer Çağlayan'dan şaşırtan hamle

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

'FETÖ'cüler Erdoğan suikast ya da intihar eylemi yapabilirler'

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Erdoğan'dan son dakika açıklama: Kaynaklarını yurt dışına çıkaranlar haindir

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Reza Zarrab ile ilgili İyi Parti'den çok konuşulacak MİT iddiası

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Matematik öğretmeninin kızına yolladığı taciz mesajlarını görünce şoke oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gaziantep'te polise ateş açıldı

Gaziantep'te polise ateş açıldı

Kocaeli’de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

Kocaeli’de ölüm yolunda yine kaza: 2 ölü

Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Hamas Sözcüsü Zuhri: Erdoğan ile gurur duyuyoruz

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Ankara'da ortalık karıştı! Polis vatandaşların elinden zor aldı

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Selfie çekerken hayatını kaybetti

Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

Kentte büyük panik! Hastane doldu taştı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.