Batı Şeria'dan Gazze'ye destek gösterisi

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin en ünlü meydanı olan el-Menara'da bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaparak, "Onurlu Gazze için ulusal birlik!" sloganı attı.

AA muhabirine konuşan Hâni el-Mısri adlı Filistinli aktivist, "Gazze halkının yalnız olmadığını, Batı Şerialılar'ın da yanlarında olduğu mesajını vermeye çalıştık." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Mısri, "Hamas ve Fetih hareketleri arasında politik ihtilaflar varsa da Filistin halkı bu bölünmüşlüğün bedelini ödememelidir. İnsanların haklarına uzanan yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.