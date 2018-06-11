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Batı Şeria'dan Gazze'ye destek gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2018 01:44 | Son Güncelleme

Ramallah'ın el-Menara meydanında bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaparak, "Onurlu Gazze için ulusal birlik!" sloganı attı

RAMALLAH (AA) – İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinin en ünlü meydanı olan el-Menara'da bir araya gelen yüzlerce Filistinli, Hamas ve Fetih hareketlerine bölünmüşlüğü bitirme çağrısı yaparak, "Onurlu Gazze için ulusal birlik!" sloganı attı.

AA muhabirine konuşan Hâni el-Mısri adlı Filistinli aktivist, "Gazze halkının yalnız olmadığını, Batı Şerialılar'ın da yanlarında olduğu mesajını vermeye çalıştık." dedi.

Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin haklarının pazarlık konusu yapılamayacağını vurgulayan Mısri, "Hamas ve Fetih hareketleri arasında politik ihtilaflar varsa da Filistin halkı bu bölünmüşlüğün bedelini ödememelidir. İnsanların haklarına uzanan yaptırımlar kesinlikle kabul edilemez." şeklinde konuştu.

Filistin hükümeti Gazze'deki memurların maaşlarını yaklaşık 1 yıldır yüzde 30-50 oranında kesintili ödüyordu. Memurlar geçen aydan bu yana ise maaş alamadı. Filistin yönetimi ve yetkililerinden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 19 Mart'ta yaptığı açıklamada, Gazze hakkında hukuki, yasal ve mali kararlar alacağını dile getirmişti.

Gazzeli memurlar Filistin yönetiminin maaşlarına uyguladığı kesintilere ve ödemelerdeki gecikmelere tepki amacıyla sık sık gösteriler düzenliyor.

Gazze'de yönetimi 2007'de devralan Hamas, Batı Şeria'daki Filistin hükümetinin Gazze'deki memurlardan işe gitmemelerini istemesi üzerine yaklaşık 40 bin memur atamıştı.

"Memur maaşları dosyası" Hamas ile Fetih arasında geçen yıl 12 Ekim'de, Filistin'deki bölünmüşlüğü bitirme amacıyla imzalanan son uzlaşı anlaşmasında da aksaklıklara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Fetih Filistin Gazze Şeridi Hamas işgal altındaki Batı Şeria

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