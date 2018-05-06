GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya'da Hıdırellez coşkuyla kutlandı.

Türk nüfusun yoğun yaşadığı Gümülcine, İskeçe ve Evros (Meriç) bölgelerinde Türk azınlığa ait çeşitli kurum ve kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirilen şenliklerde, sosyal ve kültürel aktiviteler düzenlendi.

Türk halk müziği konseri verilen şenliklerde folklor gösterisi sunuldu.

İskeçe’de, bölgedeki tek Türk belediyesi Mustafçova Belediyesi ve İskeçe Türk Birliğince (İTB) dağlık kesimde yer alan Ilıca Köyü'nde ortaklaşa yapılan etkinlikte, öğrenciler şarkı söyledi, Türk sanat müziği konseri verildi.

Şenliklere katılanlara geleneksel “Hıdırellez Göllesi” ikram edildi.

Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede kutlanan Hıdırellez’in toplumun sosyal ve kültürel yaşamına renk kattığını ifade ederek, “6 Mayıs Hıdırellez, kültürümüze sahip çıkmayı hatırlatan bir bahar bayramıdır.” dedi.

İTB Başkanı Ozan Ahmetoğlu da her yıl Ilıca’da gerçekleşen geleneksel Hıdırellez şenliklerinin programını Mustafçova Belediyesi ile ortaklaşa hazırladıklarını belirterek, “Geleneklerimizi sürdürmek için birlik içerisinde çalışıyoruz. Bu çeşit etkinlikler toplumun birlik ve beraberliğini pekiştiriyor.” diye konuştu.

Evros bölgesinde de dün ve bugün Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim ve Kültür Derneğince Musaköy’de düzenlenen etkinliklerle Hıdırellez coşkuyla karşılandı.

Hıdırellez dolayısıyla Muratlı, Büyük Müsellim, Hasanlar ve Dinkler gibi büyük Türk köylerinde de çeşitli bahar etkinlikleri yapıldı.

