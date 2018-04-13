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Batı Trakya'da iki dilli eğitim veren anaokulu açılması talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:39 | Son Güncelleme

Batı Trakya'da iki dilli eğitim veren anaokulu açılması talebi

GÜMÜLCİNE (AA) - Batı Trakya’da, Türk Azınlığı Danışma Kurulu (BTTADK), azınlığın Lozan Antlaşması’yla garanti altına alınan eğitim özerkliği kapsamında, bölgede Türkçe ve Yunanca eğitim verecek ana okullarının açılması talebini yineledi.

Danışma Kurulundan yapılan açıklamada, Türk azınlığın, azınlık haklarının belirlendiği Lozan Antlaşması’nın ilgili maddeleri çerçevesinde, uzun zamandır Türkçe ve Yunanca eğitim verecek anaokulu talebi bulunduğu belirtilerek, “Hükümetimizden, Müslüman Türk azınlığın çift dilli anaokulu talebine bir an önce cevap verilmesi yönündeki çağrımıza ve önerimize cesaretle karşılık vermesini temenni ediyoruz.” ifadesi kullanıldı.

Yunanistan’da 2017’de başlatılan mecburi anaokulu uygulamasıyla, azınlık çocuklarının Türkçe anadili özelliği gözetilmeksizin ülke genelindeki zorunlu okul öncesi eğitim kapsamına dahil edilmeye çalışıldığı, bu durumun ise azınlık çocuklarını eğitim hayatlarının başında ana dilleri olan Türkçe ile etkileşimine mani olduğu ifade edilen açıklamada, şunlara yer verildi:

“Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının yaşadığı bölgelerdeki ana okullarında, uluslararası ve ikili antlaşmalarla teminat altına alınmış haklarımız çerçevesinde, eğitimde çağdaş bilimsel metotlara uygun ve çalışanların rolleri açıkça tanımlanmış bir çözüm talep ediyoruz. Bu konuda ilgili mercilerin bir an önce adım atmasını bekliyoruz”

Açıklamada, Yunanistan Eğitim Bakanlığına bağlı Eğitim Politikaları Enstitüsünce Gümülcine ve İskeçe bölgelerindeki devlet okullarında bu yıl başlatılan Yunancanın yanı sıra “ana dilde” de eğitim verecek pilot anaokulu uygulamasının azınlığın taleplerini karşılamadığı belirtilerek, söz konusu projenin uygulanma şekliyle asıl hedefi ve niyeti konusunda şüpheler yarattığı ifade edildi.

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anaokulu talebi Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu

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