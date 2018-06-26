HABER

"Batı, Türkiye'deki seçim sonucunu kıskanarak izliyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 00:53 | Son Güncelleme

Fidesz Genel Başkan Yardımcısı Szilard Nemeth: - "Batı Avrupa'da benzer sonuçları elde edemeyenler bu sonucu kıskanarak, burun kıvırarak izliyorlar"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan iktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) Genel Başkan Yardımcısı Szilard Nemeth, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin Avrupa demokrasisine uygun olarak gerçekleştiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nemeth, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güvenilir bir NATO ülkesi olduğunu ve düzenlenen seçimlerin Avrupa demokrasisine uygun olarak gerçekleştiğini kaydeden Nemeth, ''Batı Avrupa'da benzer sonuçları elde edemeyenler bu sonucu kıskanarak, burun kıvırarak izliyorlar. Bizde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştı. Çünkü bir yerde işler kendi mecrasında ilerlerse bu insanlar tarafından destekleniyor.'' diye konuştu.

Nemeth, ayrıca Türkiye'deki seçimlere rekor katılımın olduğunu ve seçimlerde en fazla oy alan iki aday arasında yüzde 20'lik bir farkın olduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin ardından, Avrupa Birliği liderleri arasında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

PARTNERO fotoğraf hala duruyor muydu David?O fotoğraf hala duruyor muydu David?
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyorMeteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor
Hakkari'de milletvekili sayısı değiştiHakkari'de milletvekili sayısı değişti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fidesz Macaristan Szilard Nemeth

En Çok Okunan Haberler

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

Şok iddia: Kılıçdaroğlu istifa ediyor! MYK'da görevi Muharrem İnce'ye devretmek için kurultay çağrısı yapacak

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

İYİ Parti'den Meral Akşener açıklaması! Karar değiştirdi

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Ünlü oyuncu Seda Bakan'dan seçim sonrası Muharrem İnce'ye mesaj

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Seksenler dizisinin Rukiye'sinin şaşırtan değişimi

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla'yı arama çalışmalarında çok acı detay!

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

FOX TV'de Fatih Portakal'dan Muharrem İnce'ye sert sözler: Yaptığınız kaybetme psikolojisi sonucu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Meteoroloji İstanbul için uyardı: Süper hücreli fırtına ve dolu geliyor

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Atatürk Havalimanı'nda hareketli anlar! Alkol komasına giren Arnavut yolcu otoparkta bu halde bulundu!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Kahramanmaraş'ta yurt dışı oyları sıralamayı değiştirdi! İYİ Parti'nin milletvekilliği CHP'ye geçti!

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Ahmet Hakan'dan olay Kemal Kılıçdaroğlu iddiası: İstifa edecek

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Muharrem İnce'den Zeki Müren'li paylaşım: Bu böyle yarım kalmayacak

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

Skandal ortaya çıktı! Tacizci taksiciyi bakanlık korumuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.