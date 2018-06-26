"Batı, Türkiye'deki seçim sonucunu kıskanarak izliyor"

BUDAPEŞTE (AA) - Macaristan iktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) Genel Başkan Yardımcısı Szilard Nemeth, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'nin Avrupa demokrasisine uygun olarak gerçekleştiğini söyledi.

Katıldığı bir televizyon programında konuşan Nemeth, Türkiye'deki Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'nin güvenilir bir NATO ülkesi olduğunu ve düzenlenen seçimlerin Avrupa demokrasisine uygun olarak gerçekleştiğini kaydeden Nemeth, ''Batı Avrupa'da benzer sonuçları elde edemeyenler bu sonucu kıskanarak, burun kıvırarak izliyorlar. Bizde de benzer sonuçlar ortaya çıkmıştı. Çünkü bir yerde işler kendi mecrasında ilerlerse bu insanlar tarafından destekleniyor.'' diye konuştu.

Nemeth, ayrıca Türkiye'deki seçimlere rekor katılımın olduğunu ve seçimlerde en fazla oy alan iki aday arasında yüzde 20'lik bir farkın olduğuna dikkat çekti.

Seçimlerin ardından, Avrupa Birliği liderleri arasında ilk olarak Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçim başarısından dolayı tebrik etmişti.

