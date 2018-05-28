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"Batı, Türkiye'nin terörle mücadelesine destek vermiyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 19:49 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: - "Batı, Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelesine destek vermiyor. PKK ile mücadele ediyoruz, FETÖ ile mücadele ediyoruz, bize destek olmuyorlar. DEAŞ ile mücadele ediyoruz, onlar sanki biz mücadele etmiyormuşuz gibi gösteriyor. DHKP/C ile mücadele ediyoruz, destek vermiyorlar. Bilesiniz samimi değiller ama bunu burada nasıl söylüyorsak muhataplarımızın yüzlerine de aynısını söylüyoruz"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batı'nın Türkiye'nin teröre karşı yürüttüğü mücadelesine destek vermediğini belirterek, "PKK ile mücadele ediyoruz, FETÖ ile mücadele ediyoruz, bize destek olmuyorlar. DEAŞ ile mücadele ediyoruz, onlar sanki biz mücadele etmiyormuşuz gibi gösteriyor. DHKP/C ile mücadele ediyoruz, destek vermiyorlar. Bilesiniz samimi değiller ama bunu burada nasıl söylüyorsak muhataplarımızın yüzlerine de aynısını söylüyoruz." dedi.

Soylu, seçim çalışmaları kapsamında Kasımpaşa Meydanı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Gezi Parkı odaklı olaylar, 17-25 Aralık ve 6-7 Ekim hadiseleriyle sarmala alınıp 15 Temmuz darbe girişimiyle de korkutulmak istendiğini söyledi.

Sistemin boşluğundan istifade ederek hep milletin sevdiği adamlarının hedef alındığını ifade eden Soylu, "Bizi bugüne kadar pek çok şeyle imtihan ettiler ama sizlerle beraber buradayız. Bu ülkeye parmak sallayanlara karşı buradayız. 'Siz anlamazsınız.' diyenlere karşı buradayız. Onlar, bunu yaptılar ama millet sandığa giderek gerekli cevabı verdi. Onlar parmak salladılar millet sandığa gidip cevabı verdi. Onlar, 17-25 Aralık'ı yaptılar, millet Mart 2014'te sandığa gidip cevabı verdi. Onlar, 15 Temmuz'u yaptılar, millet yeni sistem için referanduma giderek sandıkta gerekli cevabı verdi. Bize zayıflık ve güçsüzlük yakışmaz. Bize, dizleri titreyen bir Türkiye yakışmaz." diye konuştu.

- "Daha yapacak çok işimiz var"

Bakan Soylu, Türkiye'de halkın güçlü, zengin, hür ve özgür olacağını, sadece bölgesinde değil dünyada kudretli bir ülke olmaya doğru adım adım ilerlediğini belirterek, şöyle devam etti:

"Birçok işimiz var. Terörle mücadele ediyoruz. Onların hakkından geliyoruz. Elin oğlu üretiyordu insansız hava araçlarını, bize vermiyordu. Bizim evlatlarımız, Türk mühendislerimiz, insansız hava araçlarımızı, Atak helikopterlerimizi, Altay tanklarımızı üretti. İşlerimiz yarım bırakmayalım. Şimdi kendi arabamızı, yerli uçağımızı, yerli uydumuzu üreteceğiz. Daha yapacak çok işimiz var. Ülkemizi daha mamur hale getireceğiz. Artık bizi faizle birlikte sömürecek devlet olarak görenlere inat, hep birlikte ülkemizi yarınlara güçlü bir şekilde taşıyacağız."

Terörle mücadelede önemli mesafeler kat edildiğini vurgulayan Soylu, Batı'nın bu konuda Türkiye'ye destek vermediğini belirtti.

Soylu, "PKK ile mücadele ediyoruz, FETÖ ile mücadele ediyoruz, bize destek olmuyorlar. DEAŞ ile mücadele ediyoruz, onlar sanki biz mücadele etmiyormuşuz gibi gösteriyor. DHKP/C ile mücadele ediyoruz, destek vermiyorlar. Bilesiniz samimi değiller ama bunu burada nasıl söylüyorsak muhataplarımızın yüzlerine de aynısını söylüyoruz. Eskiden korkulurdu bunlar söylenmezdi ama bu millet ve Recep Tayyip Erdoğan, özgüvenmizi kendimize getirdi. Ay yıldızlı bayrağımızın bize verdiği sorumluluğu bize geri getirdi." ifadelerini kullandı.

Tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını isteyen muhalefeti eleştiren Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ötekileri bakıyorum da Selahattin Demirtaş'tan medet umuyorlar. Akşener, rahmetli Erbakan'ın partisi, korkudan cumhurbaşkanı olamayan Kılıçdaroğlu, - adam elindeki cumhurbaşkanlığını başkasına verir mi? - ötekisi de çıkmış Selahattin Demirtaş'ın şemsiyesinin altına girmeye çalışıyor. Ne yapacaklar? Onu cezaevinden çıkartıp propaganda yaptıracaklar. Dertleri ne biliyor musunuz? Yaklaşık 300 kişi ile Hakkari'de miting yapmış. Kendileri Güneydoğu'ya gidemiyorlar ya. Tayyip Erdoğan'ı Güneydoğu'da PKK ile yenecekler. Onun için bir telaş almış hopluyorlar. 'Selahattin Demirtaş'ı hapisten çıkarın. Peki Demirtaş, hapisten çıkacak da Yasin Börü ne olacak? Biz Yasin Börü'ye ne diyeceğiz? O zaman biz terörle niye mücadele ettik? Evlatlarımız niye şehit oldu? Batsın sizin siyasetiniz. 3 tane oy alacaksınız diye bu ülkenin gençlerinin yarınını mahvetmeye ve dün katliamların talimatlarını verenleri içeriden çıkartıp 'acaba nasıl çelmeyi takarız?' diye bir anlayışın içerisine girmeye gerek var mı? Kendinize güvenin, yiğit olun. Er olan kendisine güvenir, başkasına güvenmez."

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kimlerin kimlerle ittifak kurduğunu gördüklerini, halkın da bulun bilincinde olduğunu 16 Nisan referandumunda söz konusu ittifakları ve ağababalarının millet tarafından sandığa gömüldüğünü anlatarak, benzer bir tablonun 24 Haziran'da gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.

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