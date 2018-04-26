MUŞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Üzerimizde oyun var. Batı ülkeleri bizleri yok etmek için planlar yapıyor. En son plan, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün planı. Kahraman milletimiz tek yürek oldu ve bu alçak kanlı terör örgütünü susturdu." dedi.

Muş'taki programlarının ardından helikopterle Malazgirt ilçesine geçen Bakan Eroğlu, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı projeleri temel atma törenine katıldı.

Eroğlu, Eski Topçu Alayı'nın bulunduğu alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kente her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Muş'u, Malazgirt'i, Bulanık'ı Türkiye'nin en güzide mekanları haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları belirtti:

"Bugün temelini attığımız projeler kentin tarihinde bir milattır. 1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atıyoruz. Şimdi temelini atacağımız milli park projemizin 26 Ağustos'ta tamamlanması lazım. Cumhurbaşkanımızı da 26 Ağustos'ta inşallah burada gümbür gümbür karşılayacağız. Biz Muş'u çok seviyoruz. Geçen yıl sonuna kadar 9 milyar lira yatırım yaptık."