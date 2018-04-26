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"Batı ülkeleri bizleri yok etmek için planlar yapıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:36 | Son Güncelleme

Orman ve Su İşleri Bakanı Eroğlu: "Üzerimizde oyun var. Batı ülkeleri bizleri yok etmek için planlar yapıyor. En son plan, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün planı. Kahraman milletimiz tek yürek oldu ve bu alçak kanlı terör örgütünü susturdu"

MUŞ (AA) - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Üzerimizde oyun var. Batı ülkeleri bizleri yok etmek için planlar yapıyor. En son plan, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün planı. Kahraman milletimiz tek yürek oldu ve bu alçak kanlı terör örgütünü susturdu." dedi.

Muş'taki programlarının ardından helikopterle Malazgirt ilçesine geçen Bakan Eroğlu, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı projeleri temel atma törenine katıldı.

Eroğlu, Eski Topçu Alayı'nın bulunduğu alanda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, kente her geldiğinde ayrı bir heyecan duyduğunu söyledi.

Muş'u, Malazgirt'i, Bulanık'ı Türkiye'nin en güzide mekanları haline getirmenin boyunlarının borcu olduğunu vurgulayan Eroğlu, şunları belirtti:

"Bugün temelini attığımız projeler kentin tarihinde bir milattır. 1 milyar 917 milyon liralık tesislerin temelini atıyoruz. Şimdi temelini atacağımız milli park projemizin 26 Ağustos'ta tamamlanması lazım. Cumhurbaşkanımızı da 26 Ağustos'ta inşallah burada gümbür gümbür karşılayacağız. Biz Muş'u çok seviyoruz. Geçen yıl sonuna kadar 9 milyar lira yatırım yaptık."

Eroğlu, Malazgirt Zaferi'nin tarihte çok önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Malazgirt Zaferi ile kazanılan bu topraklarda şanlı bayrağın ilelebet dalgalanacağını, ezanların dinmeyeceğini söyleyen Eroğlu, hep birlikte bu zaferi kazandıkları gibi hep birlikte ülkeyi çok daha ileriye taşıyacaklarını kaydetti.

- "Kahraman milletimiz kanlı terör örgütünü susturdu"

Eroğlu, birlik ve beraberliklerini pekiştirmek zorunda olduklarını ifade ederek, şunları belirtti:

"Üzerimizde oyun var. Batı ülkeleri bizleri yok etmek için planlar yapıyor. En son plan, 15 Temmuz hain FETÖ terör örgütünün planı. Kahraman milletimiz tek yürek oldu ve bu alçak kanlı terör örgütünü susturdu. Sizlere teşekkür ederim. Recep Tayyip Erdoğan büyük bir cesaret örneği gösterdi. 'Biz kefenimizi giyerek yola çıktık bu vatanı hainlere teslim etmeyeceğiz.' dedi ve milletinin yanında yer aldı. Dua edeceğiz hep birlikte. Rabb'imiz bu hain ülkelerin planlarını bozsun, onları tarih sahnesinden silsin. 24 Haziran'da bir seçim var. İnşallah milletin hayrına olacak. Seçimden sonra milletimizin refahı, huzur artacak, milletimizin birlik beraberliği daha da artacak. Bundan herkes emin olsun."

Muş Valisi Aziz Yıldırım da milli park projesinin tamamlanmasıyla 26 Ağustos'ta Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümünü, Sultan Alparslan'a, kente yakışan bir tören alanında kutlayacaklarını kaydetti.

Yıldırım, parkın 365 gün kullanılacak ve ziyaret edilecek bir mekan olacağını ifade etti.

Başbakan Binali Yıldırım’ın gönderdiği mesajın okunduğu törende, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı da bir konuşma yaptı.

Bakan Eroğlu, konuşmaların ardından projenin ilk harcını döktü.

Törene DSİ Genel Müdürü Murat Acu, Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, MŞÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Fethi Polat, İl Jandarma Alay Komutanı Albay İsmail Şahin, Bulanık Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Arslan Uzan, Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ile vatandaşlar da katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
muş Veysel Eroğlu

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