AFYONKARAHİSAR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım, "Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde." dedi.

Yıldırım, termal bir otelde düzenlenen "Mazlum Coğrafyalar ve Ümmetin Yetimeleri" programında, Batı'nın, oluşturduğu teknolojilerin yanına yenilerini katabilmek adına deha kafalar aradığını söyledi.

İnsanlık tarihi boyunca medeniyetlerin 250. yıldan sonra duraklamaya geçtiğini, sonra da yavaş yavaş yıkıldığını ifade eden Yıldırım, şöyle konuştu:

"İşte bu sebepten dolayı Batı'nın kendi içerisinde ürettiği yeni mucitleri yoktur. O nedenle, kaos bölgelerinden beyin göçü sağlıyor. Şu anda en fazla beyin göçü, Irak ve Suriye'den sağlanmış durumda. Batı'yı ayakta tutmak ve yeni girişimlere sebep olmak için her türlü imkan kullanılıyor. Batı, yoğun bir şekilde yetimlerimizin peşinde. Dünyada 400 milyon yetim olduğu, sivil toplum kuruluşları tarafından tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler de 210 milyon diyor. Bu yetimlerin çoğu doğal afetlerden, yoksulluktan ve savaşlardan dolayı ya İslam ülkelerinde ya da geri kalmış ülkelerde bulunuyor."