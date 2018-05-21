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Batık gemiye dalış yapıp Türk bayrağı açtılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Batık gemiye dalış yapıp Türk bayrağı açtılar

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan başlattığı istiklal mücadelesinin 99. yılı dolayısıyla balık adamlar batık gemiye dalış yapıp Türk bayrağı açtı.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait iki ayrı botla Atakent mevkisi açıklarına gelen 4 dalgıç, 2013 yılında batırılan Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG-125 gemisine dalış yaptı.

Bir süre suyun altında kalan dalgıçlar, daha sonra su yüzeyine çıkarak Türk bayrağı açtı.

Gösterileri Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığına ait TCSG - 87 gemisinden izleyen Samsun Valisi Osman Kaymak, ilk adım şehri Samsun'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin coşku içinde sürdüğünü söyledi.

Gösterilerinden dolayı Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı dalgıçlarını tebrik eden Kaymak, "Bütün kurum ve kuruluşlarımız vatanın bölünmezliği söz konusu olduğunda görevlerini en iyi şekilde yapabileceklerini gösteriyorlar. Gelecek sene 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. yılını kutlayacağız. Bu nedenle çok ciddi programlar hazırlıyoruz." dedi.

Programın sonunda, basın mensuplarını taşıyan özel yata, protokol üyelerini taşıyan TCSG-87 gemisi tarafından su sıkılması renkli görüntüler oluşturdu.

Etkinliği, Vali Kaymak'ın yanı sıra Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutan Vekili Albay Tayfun Paşaoğlu, Emniyet Müdürü Vedat Yavuz'un da aralarında bulunduğu protokol üyeleri izledi.

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