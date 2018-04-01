Batıkent metro seferlerindeki aksama

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Kızılay-Batıkent metro hattındaki seferlerin yarın sabah itibarıyla yeniden normal seyrinde devam edeceğini bildirdi.
Tuna, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kızılay-Batıkent metro hattında cumartesi günü meydana gelen kazanın ardından tamirat çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.
Deneme seferlerinde de sorun yaşanmadığını ifade eden Tuna, şunları kaydetti:
"Şu an bir sorun gözükmüyor. Sabaha kadar bu bölgede ağırlıklı olarak deneme seferlerine devam edeceğiz. Sabah itibarıyla metro hizmetimiz normal seyrinde devam edecek. Ben özellikle 41 saattir uykusuz şekilde çalışan EGO ve BUGSAŞ personelimize teşekkür ederim. İnşallah böyle bir hadiseyle bir daha karşılaşmayız."
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