Batının Türkiye'deki seçimlere yönelik tavrına eleştiri

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik "çifte standartlı" tavrını eleştirerek, "Alman hükümetini, yetkilileri, karar vericileri ve özellikle Merkel'i eleştiriyorum çünkü tüm partilere adil ve eşit davranılmıyor." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda oyunu kullanan Bilgi, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bilgi, "Bu seçimlerde biri Cumhurbaşkanı diğeri ise partilere olmak üzere iki oy kullanacağız ve bir zarfın içinde bunları atacağız. Geçmiş dönemlere bakıldığında bu seçimler biraz daha farklı ve daha önemli. Biz bu seçimleri devletimizin ve milletimizin beka meselesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla ben vatandaşımızın geçmiş yılları ve sonrasını kıyaslayarak, ellerini de vicdanlarına koyup Anadolu ferasetini de devreye sokarak burada oy kullanmalarını umuyorum." diye konuştu.

Özellikle Almanya, Avusturya ve Hollanda'da, Türkiye'den gelen siyasetçilerin konuşmasının ve seçmeniyle buluşmasının engellendiğini hatırlatan Bilgi, "Bu hoş bir durum değil, tamamen antidemokratik bir durum. Gerek AK Parti gerekse biz UID olarak bu yasağa uyduk. Ancak diğer partiler bu yasağa hiçbir şekilde uymadılar, programlarını uyguladılar. Bu da aslında bir resmi ortaya koyuyor. Kurallara uyan ve yasaklara uymayan, kendi başına hareket edenler." ifadelerini kullandı.