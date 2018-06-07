HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Batının Türkiye'deki seçimlere yönelik tavrına eleştiri

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2018 22:10 | Son Güncelleme

UID Genel Başkanı Bülent Bilgi: - "Biz bu seçimleri devletimizin ve milletimizin beka meselesi olarak görüyoruz" - "Burada aslında yanlış olan diğer bir nokta, kendi getirdiği yasakları delen bir Alman hükümeti ve Alman siyasetini görüyoruz. Alman hükümetini, yetkilileri, karar vericileri ve özellikle Merkel'i de eleştiriyorum çünkü tüm partilere adil ve eşit davranılmıyor"

KÖLN (AA) - Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Genel Başkanı Bülent Bilgi, Almanya başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik "çifte standartlı" tavrını eleştirerek, "Alman hükümetini, yetkilileri, karar vericileri ve özellikle Merkel'i eleştiriyorum çünkü tüm partilere adil ve eşit davranılmıyor." dedi.

Türkiye'nin Köln Başkonsolosluğu'nda oyunu kullanan Bilgi, oy kullanma işleminin ardından AA muhabirine açıklamada bulundu.

Bilgi, "Bu seçimlerde biri Cumhurbaşkanı diğeri ise partilere olmak üzere iki oy kullanacağız ve bir zarfın içinde bunları atacağız. Geçmiş dönemlere bakıldığında bu seçimler biraz daha farklı ve daha önemli. Biz bu seçimleri devletimizin ve milletimizin beka meselesi olarak görüyoruz. Dolayısıyla ben vatandaşımızın geçmiş yılları ve sonrasını kıyaslayarak, ellerini de vicdanlarına koyup Anadolu ferasetini de devreye sokarak burada oy kullanmalarını umuyorum." diye konuştu.

Özellikle Almanya, Avusturya ve Hollanda'da, Türkiye'den gelen siyasetçilerin konuşmasının ve seçmeniyle buluşmasının engellendiğini hatırlatan Bilgi, "Bu hoş bir durum değil, tamamen antidemokratik bir durum. Gerek AK Parti gerekse biz UID olarak bu yasağa uyduk. Ancak diğer partiler bu yasağa hiçbir şekilde uymadılar, programlarını uyguladılar. Bu da aslında bir resmi ortaya koyuyor. Kurallara uyan ve yasaklara uymayan, kendi başına hareket edenler." ifadelerini kullandı.

Bilgi, Almanya başta olmak üzere bazı Batılı ülkelerin Türkiye'deki seçimlere yönelik "çifte standartlı" tavrını eleştirerek, şunları kaydetti:

"Burada aslında yanlış olan diğer bir nokta, kendi getirdiği yasakları delen bir Alman hükümeti ve Alman siyasetini görüyoruz. Diğer partilerin yaptığı organizasyonları sadece tolere etmekle kalmadı Alman siyaseti, kendileri de destekledi. Kendi siyasetçileri de bu programların bir parçası oldu. Bu tamamen doğru olmayan, asimetrik ve adaletsiz bir tutumdur. Buradan ben bir kez daha Alman hükümetini, yetkilileri, karar vericileri ve özellikle Merkel'i de eleştiriyorum çünkü tüm partilere adil ve eşit davranılmıyor."

PARTNERDekolteler yarıştıDekolteler yarıştı
8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri
Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajlarıResimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Oy seçim seçimlere yönelik çifte standart Uluslararası Demokratlar Birliği (UID)

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Pınar Altuğ'dan Meral Akşener paylaşımı! Yorum yağdı

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Mürekkep balığından hamile kaldı!

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT'de yapacakları konuşma sırası belli oldu

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

24 Haziran seçimleri öncesi son anket sonuçları! AK Parti'nin oy oranı yüzde kaç?

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Cristiano Ronaldo Manchester United'a gidiyor!

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

Devlet Bahçeli, AK Parti vekillerini uyardı! Çok sert sözler

İlginizi Çekebilir

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

Bedelli askerlik yaş sınırı ve ücret ne olacak? Bedelli askerlik çıkacak mı? İşte bedelli askerlik için son durum

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İş yerindeki son gününde feci şekilde öldü!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

İntihara kalkışan sevgilisine 'Suyu bol iç' dedi, başı yandı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Selahattin Demirtaş'ın Kandil'deki ağabeyi konuştu: Kardeşime oy verenlere tatlı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Abdüllatif Şener: Erdoğan olan biteni açıkça anlatmalı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mersin mitinginde Erdoğan konuşurken kalabalıklar alanı terk etti

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal çok fena ters köşe oldu! Adile Naşit skandalı

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

Mahir Ünal'ın Adile Naşit sözleri sosyal medyada tepki çekti

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

8 Haziran Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır? İşte il il cuma namazı vakitleri

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - Ramazan'ın son cuma günü için özel, anlamlı Cuma mesajları

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

7 Haziran Süper Loto çekilişi sonuçları: 7 milyon 234 bin lira elde kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.