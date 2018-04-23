Batman Belediye Başkan Vekili Aksoy: “Manevi Değerler Yaşatılmalı”

Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneği’nin açılışını gerçekleştirdi.

Batman İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda Manevi Değerlerimizi Koruma ve Yaşatma Derneği’nin açılışı gerçekleştirildi. Açılış törenine Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, dernek başkanı Abbas Karabulut, AK Parti Batman İl Başkanı Murat Güneştekin, İl Müftüsü Turgut Erhan, kamu kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. Açılışta bir konuşma yapan ve manevi değerlerin yaşatılmasının gereğine ve önemine vurgu yapan Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, “Toplumların inanç, tarih, kültür ve manevi değerlerine sıkı sıkıya sarılması gerekir. Bu vesile ile derneğin açılışında emeği geçen Abbas Karabulut şahsında herkese teşekkür ederim” dedi.

Dernek başkanı Abbas Karabulut ise, derneğin hem bilgi edinme hem de bilgilendirme amacıyla kurulduğunu söyledi.