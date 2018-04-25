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Batman Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 13:48 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve bakım-onarım şefliği ile asfalt yapım birimi ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.Havaların ısınmasını ve olumlu mevsimsel koşulları da göz önünde bulunduran ekipler, belirlenen program kapsamında çalışmalarına başladı.

Batman Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

Batman Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı yol yapım ve bakım-onarım şefliği ile asfalt yapım birimi ekipleri çalışmalarını hızlandırdı.
Havaların ısınmasını ve olumlu mevsimsel koşulları da göz önünde bulunduran ekipler, belirlenen program kapsamında çalışmalarına başladı. Belde Mahallesi 3201, 3203 ve 3205 sokakları ile İstikbal Caddesi’nde asfalt öncesi freze hazırlık çalışması yapan ekipler, Gültepe Mahallesi 4390 Sokakta ve Seyitler Mahallesi Çamlıbel Caddesi’nde yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi asfalt çalışmalarına başladı

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