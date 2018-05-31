Batman Belediyesi halkı sanatla buluşturuyor

İçişleri Bakanlığınca kanun hükmünde kararname (KHK) ile görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, sanatla ilgilenen vatandaşlara hizmet sunuyor.
Temizlikten asfalta, içme suyundan yola, çocuk, kadın ve gençlere yönelik merkezlerden sosyal alanlara kadar kapsamlı hizmetleri hayata geçirerek şehrin çehresini değiştiren Batman Belediyesi, vatandaşı sanatsal faaliyetlerle de buluşturuyor.
Bu kapsamda DBP'li belediye döneminde "halk evi" olarak kullanılan binayı çeşitli kursların düzenlendiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürüldü.
Merkezde açılan aralarında gitar, keman, piyano, ebru, satranç, fotoğrafçılık ve mozaik olmak üzere 16 dalda 2 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim ile resim ve müzik özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları yer alıyor.
Müzik öğretmeni Bilal Erdoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kursların ücretsiz olduğunu söyledi.
Kursiyerlerin özel kurslarda ücret ödeyerek bile alamadığı eğitimleri belediye kültür merkezinde para ödemeden aldıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:
"Öğrencilerimiz kesinlikle hiç bir ücret ödemiyor. Zamanımız burada çok güzel, şen şakrak geçiyor. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde oldukça eğlenceli geçiyor derslerimiz. Günün her saati derslerimiz var. Öğrenci olan kursiyerlerimizin okul çıkış saatlerine göre derslerimizi ayarlıyoruz. Kursiyerlerimiz dışarıda ücret karşılığında alamayacakları eğitimleri burada alıyorlar. Çünkü dışarıda bu işin okulunu okumamış, eğitimini almamış kişiler de kurs veriyor. Kursiyerlerimiz burada hem daha nitelikli hem daha kaliteli bir eğitim alıyor."
Derslere nota eğitimi ile başladıklarını belirten Erdoğan, ardından bağlamayı tanıttıklarını akabinde de kursiyerlere şarkı türkü çalmayı öğrettiklerini söyledi.
Erdoğan, kursların ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve okul çağı sonrası yetişkinler olmak üzere üç kademeli sürdürüldüğünü kaydetti.
-14 öğrenciden 11'i üniversiteye yerleşti
Kurslarda bağlama ve gitar kursu aldıktan sonra üniversitelerin özel yetenek sınavlarına giren 14 öğrenciden 11'inin üniversiteye yerleştiğini de belirten Erdoğan, "Bu yıl yüzde 85 başarı sağladık. 14 öğrencimizin 11'i üniversitelere yerleşti. Kars, Ağrı, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Van ve Batman Üniversitesi gibi bir çok üniversiteye öğrencilerimiz yerleşti." ifadelerini kullandı.
-Abla kardeş birlikte kursa geliyor
Kardeşi ile kursa katılan Selahattin Eyyubi Anadolu Lisesi öğrencisi Leyla Yurtçiçek, kursta zamanın oldukça verimli ve eğlenceli geçtiğini söyledi.
Eyüp Yurtçiçek de özel kurslara ödeyecek kadar maddi durumlarının iyi olmadığı için ablası ile birlikte ücretsiz olarak eğitim verilen belediye kültür merkezine başvurduğunu anlattı.
Bağlama öğrenmek için kursa başvurduğunu belirten İhsan Işık, kurstaki eğitim ortamının çok güzel, olduğunu ve derslerin zevkli geçtiğini ifade etti.
Ev hanımı Fatma Toprak da "Buraya bağlama öğrenmek için geldim. Çok iyi bir eğitim veriyorlar. Kısa bir sürede bayağı ilerledik. Zaman çok güzel geçiyor. Benim dersim olmadığı halde bazen gelip diğer derslere bile katılıyorum. Özel kurslara başvurdum ama buradaki eğitim gerçekten çok iyi." değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat merkezinde bağlama kursunun yanı sıra Türk Halk Müziği korosu, Türk Sanat Müziği korosu, çocuk korosu, halk oyunları topluluğu, model uçak tasarımı kursunun yanı sıra resim ve müzik özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları yer alıyor.
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