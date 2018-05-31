Batman Belediyesi halkı sanatla buluşturuyor

Merkezde açılan aralarında gitar, keman, piyano, ebru, satranç, fotoğrafçılık ve mozaik olmak üzere 16 dalda 2 bini aşkın kişiye ücretsiz eğitim ile resim ve müzik özel yetenek sınavlarına hazırlık kursları yer alıyor.

Bu kapsamda DBP'li belediye döneminde "halk evi" olarak kullanılan binayı çeşitli kursların düzenlendiği Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Ahmet Güneştekin Kültür ve Sanat Merkezine dönüştürüldü.

"Öğrencilerimiz kesinlikle hiç bir ücret ödemiyor. Zamanımız burada çok güzel, şen şakrak geçiyor. Karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde oldukça eğlenceli geçiyor derslerimiz. Günün her saati derslerimiz var. Öğrenci olan kursiyerlerimizin okul çıkış saatlerine göre derslerimizi ayarlıyoruz. Kursiyerlerimiz dışarıda ücret karşılığında alamayacakları eğitimleri burada alıyorlar. Çünkü dışarıda bu işin okulunu okumamış, eğitimini almamış kişiler de kurs veriyor. Kursiyerlerimiz burada hem daha nitelikli hem daha kaliteli bir eğitim alıyor."

Derslere nota eğitimi ile başladıklarını belirten Erdoğan, ardından bağlamayı tanıttıklarını akabinde de kursiyerlere şarkı türkü çalmayı öğrettiklerini söyledi.

Erdoğan, kursların ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve okul çağı sonrası yetişkinler olmak üzere üç kademeli sürdürüldüğünü kaydetti.

-14 öğrenciden 11'i üniversiteye yerleşti

Kurslarda bağlama ve gitar kursu aldıktan sonra üniversitelerin özel yetenek sınavlarına giren 14 öğrenciden 11'inin üniversiteye yerleştiğini de belirten Erdoğan, "Bu yıl yüzde 85 başarı sağladık. 14 öğrencimizin 11'i üniversitelere yerleşti. Kars, Ağrı, Erzurum, Samsun, Gaziantep, Van ve Batman Üniversitesi gibi bir çok üniversiteye öğrencilerimiz yerleşti." ifadelerini kullandı.