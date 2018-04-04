Batman belediyesi personeli trafik kazasında hayatını kaybetti

Elazığ’da meydana gelen trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Batman Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli 35 yaşındaki Mimar Hüseyin Oğuzcan’ın cenazesi Kozluk’ta defnedildi.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü personeli Mimar Hüseyin Oğuzcan’ı son yolculuğunda Batman Belediyesi Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Başkan Yardımcısı Sabri Aydın, mesai arkadaşları ve sevenleri yalnız bırakmadı. Kalabalık bir katılımla konvoy halinde Kozluk’a götürülen Oğuzcan’ın naaşı ikindi namazına müteakip aile kabristanına defnedildi. Oğuzcan’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu belirtildi.