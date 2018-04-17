Batman Belediyesi yavru kedileri hayata döndürdü

Batman Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yaptıkları müdahale ile 4 yavru kedinin açlıktan ölmesini önleyerek hayatta tuttu.
Alo 153 şikayet hattına gelen ihbar üzerine harekete geçen Belediye Veteriner İşleri ekipleri, yeni doğan 5 yavru kedinin ayakları ve göbek bağları bir ipe dolanması sonucu bir yumak haline geldikleri ve annelerinden beslenemedikleri nedeniyle Belediye Hayvan Bakım evine nakledildi. Belediye Hayvan Bakım Evinde Veteriner Hekimlerimiz tarafından yapılan incelemede anne kedinin doğum yaptığı ortamda bulunan bir ipin yavru kedilerin göbek bağları ve ayaklarına dolanması sonucu yavru kedilerin bir yumak haline geldikleri ve yavru kedilerinin göbek bağları çevresi ile ayaklarında yaralanmalara neden olduğunu tespit edildi.
Yapılan operasyonla birbirinden ayrılan yavru kediler günlerdir aç olduğu ve hemen annelerinden süt emmeye başladıkları gözlemlenirken 5 yavru kediden birinin ciddi yaralanması sonucu öldüğü belirtildi. Belediye Veteriner İşleri Hayvan Bakım Evinde yapılan tedavi ve bakım sonrası yavru kediler anneleriyle birlikte doğal yaşam alanına geri bırakıldı.
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