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Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 10:17 | Son Güncelleme

BATMAN Belediyesi, Kültür Mahallesi'ndeki bir sokağı 'Çocuk Sokağı'na çevirdi.

Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA) - BATMAN Belediyesi, Kültür Mahallesi'ndeki bir sokağı 'Çocuk Sokağı'na çevirdi. Sokak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazır edilerek, çocuklara armağan edildi.
Batman Belediyesi, Kültür Mahallesi'nde bulunan 500 metrelik bir sokağı çocukların oyun alanına dönüştürdü. Çocuk Sokağı'na dönüştürülen Kültür Mahallesi, 2617'nci sokaktaki duvarlar rengarenk boyanırken, figürlerle süslendi. Her türlü oyun alanları, futbol ve basketbol sahalarının da bulunduğu 'Çocuk Sokağı', Batman Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Emenlik ve Çocuk Bayramı'nda tamamlanarak, çocuklara armağan edildi.
2617'nci sokak güzergahındaki apartmanların giriş yönünün olmadığı bölgenin çocuk sokağı için en uygun yer olduğunu belirten Kültür Mahallesi Muhtarı Enver Argun, "Mahallemizde çocuklar için böyle bir sokağa ihtiyacı vardı. Batman Belediyesi'nin Kültür Mahallesi kazandırdığı 'Çocuk sokağı' projesiyle çocuklarımız, trafiğe kapalı sokaklarında diledikleri gibi oyun oynayacak" dedi.
Çocuk Sokağı'nın 23 Nisan Ulusal Emenlik ve Çocuk Bayramı'nda tamamlanması mahalle sakinlerini de sevindirdi. Belediye Başkanvekili Ertuğ Şevket Aksoy, bayramda çocuklara 'Çocuk Sokağı'nı armağan etmenin sevinci içinde olduklarını belirterek, "Bazı mahallelerimizde uygun olan sokakları çocukların oyun alanlarına dönüştürmek istiyoruz" dedi.

FOTOĞRAFLI

Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'Batman Belediyesi'ndan çocuklara 'Çocuk Sokağı'

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