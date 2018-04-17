Batman Belediyesinden parkla yeni çöp kovaları

Farklı birimleri ve hizmetleriyle daha temiz bir kent için çalışmalarını sürdüren Batman Belediyesi, yeşil alanlara demir kapaklı beton çöp kovalarının montajını gerçekleştirdi.

Batman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan 35 farklı parka 150 adet demir kapaklı beton çöp kovaları yerleştirerek vatandaşların kullanımına sundu. Vatandaşların daha nezih bir ortamda dinlenip vakit geçirebilmelerine olanak sağlayan yeşil alanlara ihtiyaç oranında yeni nesil çöp kovaları yerleştirildi. Yeni çöp kovaları parklara farklı bir estetik katarken, semt sakinlerinin de takdirini topladı.

Montajı gerçekleştirilen demir kapaklı beton çöp kovalarının darbelere karşı dayanıklı, hava koşullarından etkilenmeyen malzemelerden yapıldığı ve uzun ömürlü olduğu belirtildi.