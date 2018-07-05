BATMAN ÇARŞI GRUBU, İSTİSMARA KARŞI

Haber-Kamera: Canan ALTINTAŞ- Burak EMEK- Arif ARSLAN- Reşat YİĞİZ / DİYARBAKIR-BATMAN, (DHA)-Çocuk istismarına karşı bir tepki de Batman'dan geldi. Atatürk Parkı önünde toplanan Beşiktaş Batman Çarşı grubu taraftarları, akşam saatlerinde çocuk istismarına karşı tepkilerini, slogan atarak ve bez afişlerle gösterdi. Turgut Özal bulvarı Atatürk parkı önünde kitlesel basın açıklaması yapan çarşı grubu sözcüsü Salih Yiğiter, Her zaman bu tür olaylara karşıyız. Çarşı grubu olarak bu olayları kınıyoruz. Çocuklar bizim evlatlarımız, kadınlar bizim annelerimiz. İstismarı kabul etmiyoruz diye konuştu. Vatandaşlar da alkışlarla destek verirken gruptakiler, Yeter! Ulan vahşiler. Çarşı istismara karşı, Adamlığa sığar mı tecavüz yazılı bez afişler açtı. Batman Petrolspor taraftarlarının da destek verdiği eyleme katılanlar, daha sonra sessizce dağıldı.
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