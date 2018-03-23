Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine dün bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 1 terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan takip sonucunda 2 teröristin saklandığı mağaralar tespit edildi. Mağaraların bulunduğu bölgeye 'Eşek arısı' drone ile yapılan çalışmalar sonucunda teröristler bulunduğu mağarada kıstırıldı. Kıstırılan teröristlere 'Teslim ol' çağrılarının yapılmasının ardından bölge ablukaya alındı. 'Eşek arısı' drone ve SİHA ile desteklenen operasyonda teröristlerin sağ yakalanması için titizlikle çalışmaların devam ettiği belirtildi.
İHA
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