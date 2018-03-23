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Batman'da hareketlilik! Sason'da bir grup terörist kıstırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 15:40 | Son Güncelleme

Batman'ın Sason ilçesi kırsalında eylem hazırlığındaki bir grup PKK'lı teröriste yönelik dün başlatılan operasyonda 1 terörist silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilirken, kırsal alandaki mağaralara sığınan 2 teröristin etkisiz hale getirilmesi için Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) terör operasyonlarında kullandığı "Eşek arısı" drone ile aramalar başlatıldı.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK'lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine dün bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve silahlı insansız hava aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatılmıştı. Operasyonda 1 terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirilirken, kaçan 2 teröristin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

Güvenlik kuvvetleri tarafından yapılan takip sonucunda 2 teröristin saklandığı mağaralar tespit edildi. Mağaraların bulunduğu bölgeye 'Eşek arısı' drone ile yapılan çalışmalar sonucunda teröristler bulunduğu mağarada kıstırıldı. Kıstırılan teröristlere 'Teslim ol' çağrılarının yapılmasının ardından bölge ablukaya alındı. 'Eşek arısı' drone ve SİHA ile desteklenen operasyonda teröristlerin sağ yakalanması için titizlikle çalışmaların devam ettiği belirtildi.

İHA

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Batman PKK TSK Sason Son dakika

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
önceden pkk ya katılım vardı neden? çünkü köyde yatcağına dağda yat:) arada bi kalleşçe karakol bas kaç, yaz kampı gibi bişeydi. şimdi ne oldu? yok öyle dilediğinde gel kaç, ben tepene biner seni ininde de gebertirim. yani saldırı bekleme devri eskide kaldı, artık kıpırdadıkları yerde leş oluyorlar. SENİ SEVİYOM MEHMETİM........
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