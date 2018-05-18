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Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 19:43 | Son Güncelleme

Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile dar gelirli vatandaşlar için iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı düzenlendi. Saldırıda 3 kişi yaralandı.

Saldırının ardından bin kişilik iftar organizasyonu iptal edildi

İftarlık dağıtan görevlilere saldırı

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Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler akşam saatlerinde alandaki yerini aldı.
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Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığını yapan görevlilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.
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Yaralanan 3 görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.
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Kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.
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Saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Batman Kızılay iftarlık iftar kavga

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