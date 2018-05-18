Batman'da iftarlık dağıtan görevlilere taşlı sopalı saldırı

Saldırının ardından bin kişilik iftar organizasyonu iptal edildi

İftarlık dağıtan görevlilere saldırı

1 / 6 Batman Belediyesi ve Türk Kızılayı işbirliği ile Bağlar Mahallesi Garzan Caddesi'nde düzenlenmesi planlanan bin kişilik iftar için görevliler akşam saatlerinde alandaki yerini aldı.

2 / 6 Hazırlanan masalarda katılımcılar için belirlenen iftar menüsünün hazırlığını yapan görevlilere, kimliği belirsiz kişiler tarafından taş ve sopalarla saldırı düzenlendi.

3 / 6 Yaralanan 3 görevli, 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından, hastaneye kaldırıldı.

4 / 6 Kaçan şüphelilerden biri polis ekiplerince yakalandı, diğer şüphelilerin yakalanması için ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

5 / 6 Saldırının ardından iftar organizasyonu iptal edildi.