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Batman'da ofis basma skandalında yeni gelişme! Tehdit edilen kız o anları anlattı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:13 | Son Güncelleme

Batman’da çalıştığı ofisi basan 3 kız arkadaşının bıçaklı tehdidine maruz kalıp, darp edilen ve görüntüleri sosyal medyada paylaşılan İ.D. "Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bana bunu yapanlar, serbest kalırlarsa bana ve başkalarına yapacaklar. Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar" dedi. Saldırıyı gerçekleştiren üç kızdan görüntüleri çeken H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 2 kız ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Batman’da 14 Mayıs’ta çalıştığı ofisine gelen 3 kız arkadaşı tarafından bıçakla tehdit ve darp edilen, bu da yetmezmiş gibi çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan İ.D, korku anlarını anlattı.

İşyerini basıp terör estirmişlerdi!

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Olay günü ofiste yalnız olduğunu ve R.Y, E.K. ve H.Ö. adlı 3 kızın gelerek kendisini darp edip, tehdit ve şantajda bulunduğunu anlatan İ.D, "Onların kesinlikle cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü şuanda çok mağdurum. Telefonum elimden alındı, işimden oldum. Burası benim memleketim buradan da oldum. Ailem mağdur, yakınlarım mağdur ve üzgünler.
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Görüntüleri görenler sinir krizleri geçirmişler. Bunları bana anlatıyorlar. Ben hala olayın şokundan çıkamadım, hiçbir tepki veremiyorum şu anda. Bu canileri sadece savcının kararına bağlıyorum. Bunların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Çünkü bugün bana bunu yapıyorlar, serbest kalırlarsa başkasına yapacaklar. Hiçbir şekilde korkuları yok. Başkalarına bunu yapmalarını istemiyorum.
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Çünkü bu yüz kızartıcı bir şey hem benim için hem onlar için. Kendimi görmemek için gerçekten hala bu videoları izlemiş değilim. Haberleri kesinlikle izlemiyorum. Ailemle konuşamıyorum, diyalog kuramıyorum. Özgürlüğüm elimden alındı, telefon kullanamıyorum. Bu videolar ibretlik olduğu gibi onların cezalarının da böyle olmasını istiyorum" dedi.
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'ARAYIP TEHDİT ETTİLER'

'ARAYIP TEHDİT ETTİLER'
Kendisine çok küçük şeylerden dolayı bunların yapıldığını ifade eden İ.D, "Ortada henüz kararlaştırılmış bir konu bile yok. Şikayetçi oldum. Bu yaptıkları yanlarına kalmasın. Çünkü hala tehdit ediliyordum.
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Daha dün bile tehdit edildim. Ben emniyetteyken de tehdit edildim. Ablamı arayıp şikayetlerinizi çekin dediler. Beni tehdit eden kişiler zaten darp eden kişiler. Telefonla, mesajla tehdit ettiler. Bunlar bugün serbest bırakılırsa gerçekten daha kötüsünü yapacaklar.
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Silahla geleceklerini söylüyorlar, böyle tehdit ediyorlar. Beni korkak zannettiler ama susmadım. Çünkü onlar ceza almasalar asla akıllanmazlar. Bunlar insan dışı varlıklar, insan değil videolarda gördüğünüz gibi. Ben savunmasızdım, orada bıçak da vardı. Ben bıçak kullanabilirdim, ama savunmasızdım. Çünkü 3 kişi geldiler. Hiçbir şey yapamadım. Mağdurum ve çok zor durumdayım" diye konuştu.
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GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN SERBEST

GÖRÜNTÜLERİ ÇEKEN SERBEST
Batman'da arkalarından konuştuklarını ileri sürdükleri kız arkadaşlarının iş yerini basarak adeta terör estirip görüntüleri de sosyal medyadan paylaştıktan sonra gözaltına alınan 3 genç kızdan görüntüleri çektiği belirlenen H.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. E.K. ve R.Y.’nin ise savcılıktaki ifade işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
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GAZETECİLERE SALDIRDILAR

GAZETECİLERE SALDIRDILAR
Kızlardan ikisi telefonla aranıp, emniyete çağrılırken, diğeri de evinde gözaltına alındı. R.Y, E.K. ve H.Ö. isimli kızlar, emniyette tamamlanan ifade işlemlerinin ardından bugün adliyeye getirildi.
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Kızlar, adliye girişinde görüntü almaya çalışan gazetecilere saldırarak hakaretler savurdu. Kameralara konuşan kızlardan E.K. basına yansıyan haberlerin yalan olduğunu savundu.
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"PİŞMAN DEĞİLİM"

"PİŞMAN DEĞİLİM"
E.K. dün İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, telefonla yaptığı açıklamada, İ.D.’yi görüntülere rağmen sadece kendisinin dövdüğünü savunarak, "Sadece arkamdan konuşmamış, mesajları duruyor halen. Yaptıklarımdan pişman değilim. Yine yakalasam yine yaparım. Ben her türlü rahat bir insanım. 40 yıl ceza alacağımı bilsem benim hakkımda bunları söyleyeni affetmem. Ben her türlü haklıyım" dedi.
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"BUNLAR ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUYORLAR"

"BUNLAR ERKEKLERLE BİRLİKTE OLUYORLAR"
Darp edilen İ.D. ise, ofisini basan kızların eski arkadaşları olduğunu belirterek, "Onların arkasından konuştuğumu iddia ettikleri için ofisimi bastılar. Daha önce onları burada ağırlamıştım. ‘Seni satarız, şöyle yaparız, böyle yaparız’ diye tehdit ettiler. ‘Sen bizim arkamızdan konuşamazsın’ dediler. Sorun aslında benim bunların arkalarından konuştuğum iddiası. Güya ben, ‘bunlar erkeklerle birlikte oluyorlar, konuşuyorlar’ demişim" iddialarında bulundu.
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TUTUKLANDILAR

TUTUKLANDILAR
Kız arkadaşlarını dövüp, görüntülerini çeken ve sosyal medyada yayınlayan 2 genç kız çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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Batman kavga tehdit işyeri baskını

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
zavallı pislikler....cezaevinde akıllanmaz bunlar, tipleri bile kayık olmuş...
AMMA UZATTINIZ 3 GÜNDÜR BENIM TOSTUMDAKI KAŞAR BÖYLE UZAMIYOR
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