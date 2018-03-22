Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK’lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK’lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.
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