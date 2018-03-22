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Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2018 16:29 | Son Güncelleme

Batman’da PKK operasyonu! Sason ilçesi kırsalında tespit edilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için geniş kapsamlı operasyon başlatılıldı. Operasyonda, bir grup terörist SİHA tarafından görüntülendi.

Batman'da operasyon başladı! Teröristler böyle görüntülendi

Batman’ın Sason ilçesi kırsalında tespit edilen eylem hazırlığındaki bir grup PKK’lı teröriste yönelik operasyon başlatıldı. Bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, Sason ilçesi Hasanlar köyü kırsalında bir grup PKK’lı teröristin eylem hazırlığında olduğu bilgisi üzerine bölgede çok sayıda asker ve güvenlik korucusunun katılımı ve Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA) desteğiyle geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Operasyonda, bir terörist SİHA tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyon sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman terör terörist SİHA

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Ya arkadaşlar bunların yerini tespit etmek için ve operasyon başlatmak için illa şehit vermemiz mi gerekiyor. Yeter artık ya yeter...
Hani nerde tespit? Aydın doğan medyasını sattı tam yalaka ve yalancı oldu bunlar
Bu görüntüye bir roket düşmesini beklerdim :(
Yerini tespit ediyorsun, Havadan vursana kardeşim. Onca kişi var, nasıl 1 kişi etkisiz hale getirilir.
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