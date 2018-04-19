Batman ESO’da belge ücreti kaldırdı

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mehmet Salih Kaplan, oda kayıt belgesi ücretini kaldırdıklarını belirterek, yıllık oda aidatı dışında esnaftan hiçbir ücret alınmayacağını duyurdu.

Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kaplan, “Batman Esnaf ve Sanatkarlar Odası olarak göreve geldiğimiz günden itibaren Batman esnaf ve sanatkarına hizmet vermeyi görev bildik. Batman esnafının gözünde sadece para almaya gidince esnafı soran oda konumundan çıkartıp, esnaf sorunlarını yakından takip eden esnafın yanında olan, hizmet veren oda konumuna getirdik. Daha önce hizmet karşılığı alınan ücretleri kaldırmıştık. Esnafımızın hizmet için en iyisine layık olduğunu biliyoruz. Uzun zamandan beri esnafımıza rahatsızlık veren mesleki faaliyet belgesi ( oda kayıt belgesi) ücretini de kaldırıyoruz. Bundan böyle yıllık oda aidatı dışında esnafımızdan hiçbir ücret alınmayacak” dedi.