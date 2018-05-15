Batman iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan İmsakiyesi)

Batman'da Ramazan coşkusu başladı. Camilere mahyalar asıldı ve ilk teravih namazı beklenmeye başlandı. Tabii gerek namazın gerekse de iftar ile sahurun saati için insanların Ramazan imsakiyesine bakmaları gerekiyor. Peki Ramazan ayının ilk imsak vakti ve ilk iftar vakti saat kaçta? 2018 Ramazan İmsakiyesine göre Batman'da ilk iftar vakti saat kaç; sahur ve imsak için Batmanlılar saat kaçta kalkacaklar?

Batman için imsak, iftar ve sahur vaktini 2018 Ramazan imsakiyesinde bulabilirsiniz. İşte Batman ve ülkemizdeki tüm şehirlerin 2018 Ramazan imsakiyesi...

BATMAN 2018 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:20 04:58 12:18 16:07 19:26 20:57 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:19 04:57 12:18 16:07 19:27 20:58 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:17 04:56 12:18 16:08 19:28 21:00 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:16 04:56 12:18 16:08 19:28 21:01 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:15 04:55 12:18 16:08 19:29 21:02 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:14 04:54 12:18 16:08 19:30 21:03 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:13 04:54 12:18 16:08 19:31 21:05 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:12 04:53 12:18 16:09 19:32 21:06 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:11 04:52 12:18 16:09 19:33 21:07 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:10 04:52 12:19 16:09 19:33 21:08 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:09 04:51 12:19 16:09 19:34 21:09 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:08 04:51 12:19 16:10 19:35 21:10 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:07 04:50 12:19 16:10 19:36 21:11 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:06 04:50 12:19 16:10 19:36 21:13 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:05 04:49 12:19 16:10 19:37 21:14 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:04 04:49 12:19 16:10 19:38 21:15 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:04 04:48 12:19 16:11 19:39 21:16 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 03:03 04:48 12:20 16:11 19:39 21:17 19 03 Haziran 2018 Pazar 03:02 04:48 12:20 16:11 19:40 21:18 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 03:02 04:47 12:20 16:11 19:40 21:18 21 05 Haziran 2018 Salı 03:01 04:47 12:20 16:12 19:41 21:19 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 03:00 04:47 12:20 16:12 19:42 21:20 23 07 Haziran 2018 Perşembe 03:00 04:46 12:20 16:12 19:42 21:21 24 08 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:46 12:21 16:12 19:43 21:22 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:59 04:46 12:21 16:13 19:43 21:23 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:46 12:21 16:13 19:44 21:23 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:46 12:21 16:13 19:44 21:24 28 12 Haziran 2018 Salı 02:58 04:46 12:21 16:13 19:45 21:25 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:58 04:46 12:22 16:14 19:45 21:25 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:58 04:46 12:22 16:14 19:46 21:26

BURUN DAMLASI ORUCU BOZAR MI?

Tedavi amacıyla buruna damlatılan ilacın bir damlası, yaklaşık 0, 06 cm3 tür. Bunun bir kısmı da burun çeperleri tarafından emilmekte, çok az bir kısmı mideye ulaşmaktadır. Bu da, mazmazadan ( ağzı su ile çalkalamadan) sonra ağızda kalan rutubette olduğu gibi orucu bozacak düzeyde görülmemiştir. Kaldı ki bu işlem yeme içme yani gıdalanma anlamı da taşımamaktadır. Dolayısıyla burun damlası orucu bozmaz.

TERAVİH NAMAZI NASIL KILINIR?