Batman Üniversitesi şehit aileleri, gazi ve yakınlarıyla buluştu

Batman Üniversitesi tarafından, 14-20 Nisan Şehitler Haftası nedeniyle organize edilen “Batman Üniversitesi Şehit Aileleri, Gazi ve Yakınları ile Buluşuyor” etkinliği Batı Raman Kampüsü Merkezi Yemekhane Turkuaz Salonu’nda gerçekleştirildi.

Programa, Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Rektör Prof. Dr. Aydın Durmuş, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ersin Selimefendigil, 22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Mahmut Koçak, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Batman Şube Başkanı Ömer Dündar Pekacar, Muharip Gaziler Derneği Başkanı Yahya Görmüş, şehit ve gazi ve yakınları ile üniversite personeli katıldı. Programda konuşan Rektör Durmuş, “Ankara’dan 22. Dönem Afyonkarahisar Milletvekili Dr. Mahmut Koçak Başkanlığında ilimize gelen şehit yakınlarıyla birlikte şehitler haftasında geçtiğimiz günlerde Siirt’te bölücü terör örgütü PKK tarafından şehit olan korucularımızın ailelerine taziye ziyaretinde bulunduk. Bugün de Ankara’dan gelen şehit ailelerimiz ile Batmanlı şehit aileleri ve gazilerimizi buluşturmak istedik, bu sebep ile kahvaltı programını tertip ettik” dedi.

Şehitliğin en yüce makamların başında olduğunu ifade eden Rektör Durmuş, “Şehitler Haftası münasebetiyle canını bayrağı, dini ve vatanı için feda eden tüm şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyor ve Milletimizin başı sağ olsun diyorum. Ayrıca Gazilerimizi de minnetle anıyorum. Rabbim askerimizin, polisimizin, korucumuzun ve tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Rabbim onları korusun” diye konuştu.

Vali Deniz ise, Anadolu coğrafyasının herkesin kaderi olduğunu belirterek, “Biz bin yıldır Türk’ü, Kürt’ü, Arap’ı ve Çerkez’iyle, Alevi ve Sünni’siyle bu topraklarda bir ve beraber yaşıyoruz, yaşamaya da devam edeceğiz. Biz, Anadolu coğrafyasına medeniyet, merhamet ve güzellikler getirmişiz. Ama bunu yaparken de her zaman dış güçlerine saldırılarına maruz kalmışız. Bu saldırılarla mücadelemiz devam ediyor. Yaklaşık 30-40 yıldır ayağımıza pranga yaptıkları, bölücü terör örgütü olan PKK’yla ve yine dış güçlerin piyonu olan FETÖ ve DAİŞ gibi terör örgütleriyle mücadelemiz kararlı bir şekilde devam edecektir. Bu projeler Türkiye’nin önünü kesme projeleridir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Cihan İmparatorluğu’nun mirası üzerine kurulmuş güçlü bir devlettir. Bizler şehit yakınlarımız olan annelerine, babalarına ve eşlerine ne yapsak azdır. Hiçbir şekilde haklarını ödeme şansımız yoktur. Bu vesileyle şehitlerimize Allahtan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okunarak, dualar edildi.