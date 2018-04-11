Batman Valisi Deniz:

Batman Valisi Ahmet Deniz, "Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Bizim için terör örgütü neyse uyuşturucu satıcıları da aynıdır." dedi.
Bir kafede basın mensuplarıyla bir araya gelen Deniz, İslam coğrafyasında son 100 yıldır Müslümanlara yönelik her türlü saldırının gerçekleştirildiğini söyledi.
İslam'ın terörle anılması için büyük projelerin devreye sokulduğunu işaret eden Deniz, "100 yıl önce bu coğrafyada bir projeyi hayata geçirmek isteyenler, başaramadı. Şimdi de 100 yıl sonra yeniden projelerini hayata geçirmeye başladılar. Bunlar bizi bizden daha iyi tanıyorlar. O yüzden bize düşen daha çok çalışmaktır." ifadesini kullandı.
Vali deniz, bölgede gerçekleştirilen başarılı operasyonlarla huzurun sağlanması ile bölgenin yatırımcıların gözdesi haline geldiğini belirterek, şöyle konuştu:
"Batman'da işsizlik oranı yüksek olduğu için önceliğimiz eğitim ve istihdam. İstanbul'a çalışmak için gidenlerin neredeyse tamamı tekstil sektöründe çalışmış bugün de gelip kentine tekstil yatırımı yapıyor. OSB'nin büyütülmesi için 2 bin dönümlük arazinin kamulaştırma işlemleri tamamlandı. Geçen hafta 12 yatırımcıya da yer tahsisi gerçekleştirdik."
- "Uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayacağız"
Terör örgütlerinin önemli finans kaynakları arasında bulunan uyuşturucu ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Deniz, mahallelerde, sokak aralarında drone destekli operasyonlar gerçekleştirdiklerini söyledi.
Vali Deniz, şunları kaydetti:
"Uyuşturucu ile mücadelede kararlıyız. Drone ile denetimler yapıyoruz. Bizim için terör örgütü neyse uyuşturucu satmak da aynıdır. Emniyette özel görevlendirmelerimiz var, uyuşturucu satıcılarına nefes aldırmayacağız. Jandarma ve emniyet ekiplerimizce son 3 ayda 100 operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda gözaltına alınan 170 şüpheliden 24'ü tutuklandı. Operasyonlarda 1 ton 74 kilogram esrar ve 76 gram eroin ele geçirildi."
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