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Batman'da 10 bin 623 kişi okuryazar oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:47 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Batman'da hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" sona erdi - Kent genelinde açılan 412 kursa katılan 10 bin 623 kişiye belge verildi - Kursiyerlerden Bilnur Bağlamış: -"Artık okuyup yazabiliyorum, çok mutluyum. Hayallerime doğru ilk adımı attım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Batman'da hayata geçirilen "Okuryazarlık Seferberliği" tamamlandı.

Kent genelinde açılan 412 kursa katılan 10 bin 623 kişiye, Kültür Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen kapanış töreninde belgeleri verildi.

Kursa katılan 5 bin kişiye de Batman Belediyesi tarafından yemek takımı hediye edildi.

Törende konuşan Vali Ahmet Deniz, 3 ayda 10 bin 623 kişiye okuma yazma öğretmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Okuma yazma bilmeyenlerin sayısını mümkün olduğunca azaltma sözü verdiklerini anımsatan Vali Deniz, şöyle devam etti:

"İlk günden itibaren projenin ehemmiyetine binaen şevkle, heyecanla bu projeyi sürdürdük. Türkiye ortalaması yüzde 18 iken Batman yüzde 32 gibi bir başarı elde etti. Üçte bir vatandaşımıza okuma yazma öğrettik."

- "Bugünkü sertifikalarla yetinmeyeceğiz"

Projenin devam edeceğini vurgulayan Vali Deniz, şunları kaydetti:

"Bu projeyi devam ettireceğiz, bugünkü sertifikalarla yetinmeyeceğiz. Çünkü bizim sorumluluğumuz var. Sizlerin okuma yazma bilmesi, bilgili olması, donanımlı ve kültürlü olması çocuklarımıza ve topluma yansıyacaktır. Geçmişte bazı sıkıntılar dolayısıyla okuma yazma öğrenmemiş olabilirsiniz ama her gittiğimiz kursta okuma heyecanınızı gördük. O heyecanınız bu işin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Bu ülke hepimizindir. Türkiye çok güzel yerlere gelecek Allah'ın izniyle. Huzurumuz var, kardeşliğimiz var, birlik ve beraberliğimiz var."

- 10 bin 623 kişi okuryazar oldu

Milli Eğitim Şube Müdürü Abdulhakim Doğu ise proje kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Batman'da 27 bin 498'i kadın olmak üzere toplam 33 bin 277 kişinin okuryazar olmadığının tespit edildiğini belirten Doğu, şubat ayında başlatılan seferberlik kapsamında açılan 412 kursta 10 bin 623 kişinin sertifika almaya hak kazandığını söyledi.

- "Hayallerime doğru ilk adımı attım"

Kurslara katılarak okuma yazma öğrenen Bilnur Bağlamış, "Artık okuyup yazabiliyorum, çok mutluyum. Hayallerime doğru ilk adımı attım." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Okuryazarlık Seferberliği Batman emine erdoğan

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