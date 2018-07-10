Batman'da 15 bin çocuğa yüzme eğitimi

Batman'da 15 bin dezavantajlı çocuğa yüzme eğitimi verilerek yaz aylarındaki olası boğulma vakalarının önüne geçilmeye çalışılıyor.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Burak Eren, AA muhabirine, yaz aylarında düşük gelirli ailelere mensup çocukların, serinlemek amacıyla Batman Çayı'na girmesi dolayısıyla zaman zaman boğulma vakalarının yaşandığını söyledi.
Boğulmaları engellemek amacıyla çocukları havuzlara yönlendirmeyi kararlaştırdıklarını dile getiren Eren, ailelerle görüşüp çocuklarını havuza göndermelerini istediklerini söyledi.
Bu kapsamda, yaz boyunca 15 bin dezavantajlı çocuğa, olimpik havuzda yüzme kursu vereceklerini kaydeden Eren, havuzdan faydalandırdıkları çocuklardan ücret alınmadığını aktardı.
- Çocuklar memnun
Yüzmeye gelen çocuklardan Muhammed Gider, daha önce serinlemek için Batman Çayı'nda yüzdüğünü belirterek, arkadaşlarıyla havuzda yüzdüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Mehmet Naim Yağdıran ise geçen yıl Dicle Nehri sularında serinlediğini ifade ederek, "Artık olimpik havuza geliyoruz. Burası çok güzel, arkadaşlarımızla eğleniyoruz." dedi.
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