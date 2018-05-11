Batman'da 165 yazar 170 bin öğrenci ile buluştu

Batman Valiliğince başlatılan, "Nitelikli Eğitimde Kararlı Adımlar-Okurlar Yazarlarla Buluşuyor" projesi kapsamında, kentte iki yılda 200 bin kitap dağıtıldı, 165 yazar 170 bin öğrenci ile buluştu.

Kitap okuma oranının yükseltilmesi amacıyla iki yıl önce başlatılan proje, hem merkez hem de ilçe ve köylerde öğrencileri kitaplar ve yazarlarla buluşturdu.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen söyleşide öğrenciler, yazarlarla sohbet etme imkanı buldu.

Milli Eğitim Müdürlüğü Proje Koordinatörü Metin Örgü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje sayesinde 170 bin öğrencinin gönlüne dokunduklarını söyledi.

Öğrencilerle buluşan Sanat Düşünce Eğitim Derneği (SADED) Onursal Başkanı, eğitimci-yazar Fatma Tamgüney de öğrencilerle bir araya gelmenin heyecanını yaşadığını dile getirdi.

Gençlerin ülkenin geleceği olduğuna işaret eden Tamgüney, şunları kaydetti:

"Bu millet ve memleket emin ellerde. Gençlik, gözbebeğimiz ve en kıymetlimiz. Gençleri, zamanın tehlikesinden, tuzağından uzak tutarak, onlara sahip çıkmış öğretmen ve idarecilerimize teşekkür ediyorum. Onlar var oldukça bu memleket, bu millet her zaman emin ellerde olacak."

Eğitimci yazar Tahir Fatih Andı ise Kur'an-ı Kerim'in ilk emrini öğrencilere aktardıklarını anlatarak, "Kentte çok güzel bir enerji yakalanmış ve çocuklar gerçekten okuyor. Dayatmayla değil, yazarıyla buluşarak, merak ederek, irdeleyerek okuyorlar." şeklinde konuştu.

Etkinlik sonunda yazarlar kitaplarını imzaladı.

