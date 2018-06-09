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Batman'da 172 bin öğrenciye ücretsiz lunapark bileti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Lunaparkın işletmecisi, 172 bin öğrenciye yönelik hem karne hem de Ramazan Bayramı hediyesi olarak, "karneni getir 2 biletini al" kampanyası başlattı - Lunapark işletmecisi Hüseyin Nasıroğlu: "İlk defa lunaparka gelen öğrencilerimiz oldu. Bu bile bizim için büyük bir mutluluktur"

Batman'daki lunaparkın işletmecisi, 172 bin öğrenciye yönelik hem karne hem de Ramazan Bayramı hediyesi olarak "karneni getir 2 biletini al" kampanyası başlattı.

Lunapark işletmecisi Hüseyin Nasıroğlu, 172 bin öğrenciye yönelik başlattığı kampanya kapsamında karnesi ile gelen her öğrenciye 2'şer lunapark bileti hediye ediyor.

Nasıroğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, amacının kentte lunapark ile tanışmayan hiçbir çocuğun kalmamasını sağlamak olduğunu söyledi.

Kampanyanın bayramın birinci gününe kadar devam edeceğini vurgulayan Hüseyin Nasıroğlu, şöyle konuştu:

"Eğitimlerini başarı ile tamamlayan öğrencilerimize böyle bir jest yapmak istedik. Başlattığımız kampanya kapsamında Batman'daki 172 bin öğrencimize 2'şer tane olmak üzere ortalama 350 bin lunapark bileti dağıtıyoruz. Bir hafta içinde karnesini getiren her öğrenci kampanyadan ücretsiz olarak yararlanabilecek. İlk defa lunaparka gelen öğrencilerimiz oldu. Bu bile bizim için büyük bir mutluluktur. Dünyada her şey para değildir. Bizim için önemli olan çocuklarımızın okumasına katkı sunmaktır. Bu tür etkinliklerimiz devam edecektir."
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- Gönüllerince eğlendiler

Babası, ağabeyi ve kardeşi ile karnesini alıp lunaparka gelen ilkokul öğrencisi Yağmur Derensu Döğer, "Karnemi alır almaz buraya geldim. Bana 2 bilet verdiler, bunlarla hem çarpışan arabaya hem de dönme dolaba bindim, çok eğlendim." dedi.

Ücretsiz olarak lunaparkta eğlenmenin mutluluğunu yaşadığını belirten ortaokul öğrencisi Edanur Çiftçi ise lunaparkta çok eğlendiğini dile getirdi.

Lunaparka 2 çocuğunu getiren Hasan Boral, kampanyanın çok güzel olduğunu ifade ederek, bu sayede çocukların güzel bir gün geçirdiğini kaydetti.

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Batman karne hediyesi Lunapark Ramazan Bayramı

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