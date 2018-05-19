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Batman'da 19 Mayıs coşkusu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 14:17 | Son Güncelleme

BATMAN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençlerin sergilediği gösteriler büyük ilgi çekti.

Batman'da 19 Mayıs coşkusu

Arif ARSLAN-Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarında gençlerin sergilediği gösteriler büyük ilgi çekti.
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Batman'da düzenlenen çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kutlamalara, Vali Ahmet Deniz, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlamalarda, öğrencilerin kılıç gösterisi büyük ilgi topladı. 8 yaşındaki Çınar Şinioğlu'nun zeybek oyunu ilgiyle izlenirken, akrobatik dans gösterileri de büyük beğeni topladı. Kutlamalar kapsamında, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri, Vali Ahmet Deniz tarafından verildi.

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Batman'da 19 Mayıs coşkusuBatman'da 19 Mayıs coşkusuBatman'da 19 Mayıs coşkusuBatman'da 19 Mayıs coşkusu

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