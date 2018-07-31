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Batman'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.07.2018 10:36 | Son Güncelleme

Batman'da 2 kilogram eroin ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 2 kilogram eroin ele geçirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'nın finans kaynaklarına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Bu kapsamda bir otomobilde yapılan aramada 2 kilogram eroin bulunduğu kaydedilen açıklamada, gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'sinin tutuklandığı, birinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Batman eroin PKK

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