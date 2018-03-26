HABER

Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2018 21:20 | Son Güncelleme

Batman'da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Sason ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda iki teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 23 Mart'ta Sason ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldığı belirtildi.

Operasyonda iki PKK'lı teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği ifade edilen açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada, operasyonun başlatıldığı 23 Mart'ta terör örgütü PKK'nın İran uyruklu bombacısının etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Flaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyorFlaş... Teröristler kıstırıldı! Arama yapılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Batman PKK Sason terör

En Çok Okunan Haberler

Cimri Emrah bonkör oldu

Cimri Emrah bonkör oldu

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

İŞKUR kurslarına katılan annelere 400 lira bakım desteği

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Dünya diken üstünde! Rusya için tarihi karar! Sınır dışı ediyorlar...

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Gelir testi yaptıranın GSS borcu siliniyor

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Terör örgütünün sözde generali Şervan Derviş öldürüldü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Eski futbolcunun korkunç ölümü!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Erdoğan'dan AB'ye çağrı: 'Birlikte çalışalım'

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Teklif Trump'tan geldi, Erdoğan kabul etti!

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Saldırı hazırlığındaki teröristler öldürüldü

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Mehmetçik sırtında taşıyor... TSK paylaştı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Bozdağ açıkladı! Dünyayı sarsan kriz sonrası Türkiye'nin Rusya kararı

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

Mahkeme Başkanı'ndan Ömer Faruk Kavurmacı'ya sert çıkış! 'İsterseniz ineğe tapın'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.