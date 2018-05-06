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Batman'da 20 bin kişi, 500 metrelik yer sofrasında yemek yedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 16:41 | Son Güncelleme

  BATMAN'da Şeyh Halid'i anma etkinliklerine katılan yaklaşık 20 bin kişi, 500 metre uzunluğundaki yer sofrasında yemek yedi.

Arif ARSLAN- Reşat YIĞIZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da Şeyh Halid'i anma etkinliklerine katılan yaklaşık 20 bin kişi, 500 metre uzunluğundaki yer sofrasında yemek yedi. Programda ayrıca yapılan ilahi yarışmasında birinci gelen Tekirdağ grubuna ödül olarak 1 koyun verildi.

Batman'ın Beşiri ilçesine bağlı Örmegözü köyündeki Zilan türbesinde geleneksel olarak kutlanan Şeyh Halid'i anma ve aş dökme etkinliğinin son gününde, 20 bin kişiye, 500 metre uzunluğundaki yer sofrası kuruldu. 20'si büyükbaş, 100'ü de küçük baş olmak üzere 120 hayvanın kesildiği türbe etkinliğine katılan 20 bin kişi, yer sofrasında yapılan yemek ikramıyla ağırlandı.

Aşçılardan Hüseyin Sezgin, misafirlere yaklaşık 5 ton et, 2 ton sebze ve meyvelerle ağırladıklarını belirterek, "Ağırlıklı güveç, kuru fasulye, 1,5 ton bulgur ve pirinç, 70 bin adet tulumba tatlısı ikram edildi" dedi.

Ziyaretin son gününde konukları uğurlayan Şeyh Selman Bağdu, ilahi yarışmasında birinci gelen Tekirdağ gurubuna 1 koyun armağan ederken, ilk 3'e giren Van, Tekirdağ-Lüleburgaz ve Batman ekibine çeşitli hediyeler dağıttı.

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