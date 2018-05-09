Batman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç etti

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Batman'da sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin en işlek noktası Turgut Özal Bulvarı'nda bazı vatandaşlar koşarak iş yerlerine ve saçak altlarına sığınırken, bazı kişiler ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağış nedeniyle ağaçlardaki dutların döküldüğü görüldü.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa radarından alınan son bilgilere göre, Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
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