HABER

Batman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 12:50 | Son Güncelleme

BATMAN'da, yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Batman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç etti

Reşat YİĞİZ/BATMAN, (DHA)- BATMAN'da, yaklaşık 20 dakika süren dolu ve sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Batman'da sabah saatlerinde başlayan dolu yağışı, kısa süre sonra yerini sağanağa bıraktı. Yaklaşık 20 dakika süren yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinin en işlek noktası Turgut Özal Bulvarı'nda bazı vatandaşlar koşarak iş yerlerine ve saçak altlarına sığınırken, bazı kişiler ise ıslanmaktan kurtulamadı. Yağış nedeniyle ağaçlardaki dutların döküldüğü görüldü.
Meteoroloji'den yapılan açıklamada, Şanlıurfa radarından alınan son bilgilere göre, Diyarbakır ve çevresinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu riski ve kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

FOTOĞRAFLI

Batman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç ettiBatman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç ettiBatman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç ettiBatman'da 20 dakikalık dolu ve sağanak hayatı felç etti

Dünyanın gündemi 'TAMAM' Dünyanın gündemi 'TAMAM'
Çorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalarÇorum'da mezarlıkta görülen kızla ilgili yeni açıklamalar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Muharrem İnce'nin adaylığı hakkında açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

'Tamam' mesajlarına AK Parti'den ilk tepki

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Gezici'nin 24 Haziran seçim sonuçları için son anketinde bomba sonuçlar

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Merkez Bankası'ndan dövize bir hamle daha

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Varlık Barışı geliyor! Maliye Bakanı canlı yayında açıkladı

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Meteoroloji uyardı: Hafta sonu ölümcül hava dalgası geliyor!

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Askerin Atatürk sevgisi sosyal medyada gündem oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Danıştay'dan Şeker Fabrikaları kararı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Furkan Vakfı'nın bağış için toplanan etleri sucuk yapıp sattığı ortaya çıktı

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç hangi gün?

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Fuhuş operasyonunda şaşkına çeviren şifre!

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

Son dakika! Eski bakanlık personeline dev operasyon

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.