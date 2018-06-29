Batman'da 326 sahte sikke ele geçirildi

Batman'da düzenlenen operasyonda 326 sahte sikke ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığından şüphelenilen bir eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda 326 sahte sikke ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.

