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Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 12:16 | Son Güncelleme

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103.

Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Çanakkale Zaferi’nin 103. yıl dönümü dolayısı ile 57. Alay yürüyüşü düzenlendi. Şemsettin Güneş Camisi’nde sabah namazında bir araya gelen vatandaşlar 103 metre uzunluğundaki Türk Bayrağı ile ‘Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ gerçekleştirdi. Yürüyüşe Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, İl Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Halil Eren, İl Müftüsü Turgut Erhan, gençler ve vatandaşlar katıldı.
Sabah namazından sonra katılımcılara hitaben konuşma yapan İl Müftüsü Turgut Erhan, “57. Alay bizzat Mustafa Kemal’in yönetiminde kendisinden yaklaşık 5-6 kat daha büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçmiştir. Bu kahramanların anısına Türk ordusunda 57. Alay bulunmamaktadır. 57. Alay, dünya üzerinde en çok madalya sahibi olan alay olduğu için dünyanın en kahraman alayı olarak nitelendirilmektedir” diye konuştu.

103 metrelik bayrakla yürüyüş
Şemseddin Güneş Camisi’nde kılınan sabah namazından sonra ‘Çanakkale Vefa Yürüyüşü’ne katılanlara çorba ikram edildi. Okunan Kur’an- Kerim ve yapılan duaların ardından, gençler camiden Atatürk Parkına kadar 103 metrelik ay-yıldızlı bayrakla yürüyüş yaptı. Atatürk Parkı’nda son bulan yürüyüşten sonra, ebediyete intikal etmiş tüm şehitlere ve vatandaşlara dua etti.
57. Alayı anma ve vefa yürüyüşüne katılım sağlayan herkese teşekkür eden Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, “81 ilde olduğu gibi ilimizde de yaptığımız ‘Ecdadımızın izinde 57. Alay’ı Anma ve Vefa yürüyüşüne” gösterilen ilgi bizleri son derece mutlu etmiştir. Gençlerimizle yaptığımız tüm etkinlikler büyük ilgi görüyor. Bu da gençlerimizle geleceğe güvenle bakmamıza neden oluyor. Kurum olarak bu tür etkinliklere daha çok ağırlık verip gençlerimizle bir araya gelmeye devam edeceğiz” dedi.

Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

Batman’da 57. Alay vefa yürüyüşü yapıldı

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