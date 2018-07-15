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Batman'da 80 yaşındaki kişi oğlunu öldürdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 18:08 | Son Güncelleme

Kozluk ilçesinde 80 yaşındaki baba, av tüfeğiyle ateş ettiği oğlunu öldürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 80 yaşındaki baba, oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.

İslam Bey Mahallesi'nde ikamet eden İzzettin Akın (80) ile oğlu Zeki Akın (35) arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında baba İzzettin Akın, av tüfeğiyle oğluna ateş etti.

Ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Evli ve bir çocuk babası Akın'ın cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Baba Akın gözaltına alındı.

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Batman cinayet Kozluk

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