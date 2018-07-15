Batman'da 80 yaşındaki kişi oğlunu öldürdü

Batman'ın Kozluk ilçesinde 80 yaşındaki baba, oğlunu av tüfeğiyle öldürdü.
İslam Bey Mahallesi'nde ikamet eden İzzettin Akın (80) ile oğlu Zeki Akın (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında baba İzzettin Akın, av tüfeğiyle oğluna ateş etti.
Ağır yaralanan Akın, kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Evli ve bir çocuk babası Akın'ın cenazesi, Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Baba Akın gözaltına alındı.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde ağaç katliamı! Cemaat namazdayken yaptılar
Tatil cenneti Bodrum'da yangın! Alevler yayılıyor
Adnan Oktar operasyonunda korkunç tablo! 17 kız çocuğu...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, 15 Temmuz programında açıklamalar
ABD'den S-400'lerle ilgili kafaları karıştıran yeni açıklama
İYİ Parti'de kriz büyüyor! Şimdi de 'MHP' ayrışması
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Gazze'ye yönelik saldırıların devam edeceği sinyalini verdi
Skandal olay! İstanbul'da bir hastaneye 392 hamile çocuk getirildi! 59 doktora soruşturma
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Okuyucu Yorumları 0 yorum