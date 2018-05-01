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Batman'da ağaca yıldırım isabet etti: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2018 13:07 | Son Güncelleme

Batman'da ağaca yıldırım isabet etti: 1 yaralı

Batman'ın Beşiri ilçesinde yıldırımın isabet ettiği ağacın altına sığınan Suriyeli çoban yaralandı, 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

Alınan bilgiye göre, Beşpınar köyünde çobanlık yapan Suriye uyruklu Beşir Ahmet, meraya götürdüğü hayvanlarla yağmurdan korunmak için ağacın altına sığındı.

Ahmet, sığındığı ağaca yıldırım isabet etmesi sonucu yaralandı, 64 küçükbaş hayvan telef oldu.

Suriyeli çoban, çevredekiler tarafından Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayvan sahiplerinden Hasan Çatuk, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan duydukları üzüntüyü dile getirerek, çobanın sağlık durumunun iyi olmasıyla teselli bulduklarını söyledi.

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Batman Beşiri beşpınar çoban telef Yıldırım

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