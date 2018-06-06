Batman'da belediye hizmetleri göz dolduruyor

Batman'da İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan belediye tarafından hayata geçirilen projelerle büyük dönüşüm yaşanıyor. Batman'da terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve destek verdiği gerekçesiyle hakkında yürütülen soruşturma kapsamında görevden alınan belediye başkanının yerine Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ertuğ Şevket Aksoy'un talimatıyla rutin belediye hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların yaşam kalitesini artıracak projeler de bir biri ardına uygulanıyor. DBP'li yönetim döneminde HDP'nin ve terör örgütü PKK'nın çeşitli bahanelerle çağrısı üzerine ulaşım hizmetinin aksatılması ve çöplerin toplanmaması gibi vatandaşa yaşatılan çile, belediyeye görevlendirme yapılmasıyla sona ererken, Batmanlılar temizlikten alt ve üstyapıya, yollardan kültürel, sosyal ve sportif alanlara kadar kentin her alanında belediyecilik hizmeti ile buluştu. Kaynakların doğrudan halka hizmet olarak yansıtıldığı kent adeta şantiyeye dönüşürken, hayata geçirilen, vatandaşların yaşam standardını artıran projeler göz kamaştırıyor

- Yapılan hizmetlerde yüzde 500 artış Batman'da geçen sene 310 milyon lira olan belediye bütçesi bu yıl yüzde 20'lik artışla 378 milyon lira olarak belirlenirken yapılan hizmetlerde ise yaklaşık yüzde 500 oranında artış sağlandı. Kente 36 milyon lira bütçe ile 250 kilometrelik yol yapıldı, 350 bin ton asfalt çalışması yapıldı, 7,5 milyon lira ile 460 bin metrekarelik kaldırım, yol ve parke taşı yapıldı. 13 milyon liraya belediyenin vizyon projesi olan Turgut Özal Bulvarı yeniden inşa edildi. 6 mahalleye 2 milyon liraya halk evi yapıldı, yine aynı oranda bütçe ile 30 kilometrelik kanalizasyon şebekesi yenilendi, 14 mahalleye 15 spor sahası yapıldı, 40 çocuk oyun parkı kuruldu. 8 milyon lira bütçe ile 26 toplu ulaşım aracı alındı. Belediyeye hayvan ambulansı, semt pazarları, evlendirme dairesi, cenaze araçları ve iş makineleri kazandırıldı. Esentepe'ye 30 milyon liralık doğa parkı yapılırken, 16 mahallede 26 yeni park kazandırıldı. - Halk merkezleri bilgi evine dönüştürüldü Kentin su sorununa neşter vuracak olan Zilek İçme Suyu Projesi'nin 70 milyon lira bütçe ile hayata geçirilmesi için çalışmalar sürüyor.

DBP'li belediye döneminde farklı amaçlarla da kullanılan spor merkezi ve halk evleri, yeniden revize edilerek halkın hizmetine sunuldu. Halk merkezleri "bilgi evleri" olarak dönüştürüldü. Sosyolog, antropolog gibi spor dışında birçok branşta uzman ekiplerin görev yaptığı spor merkezinden 18 farklı branşta 7 bin kişi yararlanıyor. - Beşikten mezara hayata dokunan projeler Belediye tarafından her sabah 25 anaokulunda 2 bin 500 öğrenciye yıl boyu kahvaltı ikramı yapılıyor, 25 bin öğrenciye internet üzerinden evde eğitim alma imkanı sağlanıyor. Yeni doğan bebekler için "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürdürülürken, şehir dışında hayatını kaybedenlerin kente getirilmesi ya da il dışına gönderilecek cenazeler için uçak masrafı karşılanıyor. Kentte ilk kez taziyelere sıcak yemek gönderilmeye başlandı. Bu kapsamda 250 bin kişilik yemek ikramı yapıldı. Evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlıların tüm bakımları evlerinde yapılıyor. Bu yıl hayata geçirilen Çorba Çeşmesi Projesi ile 500 bin kişiye çorba ikramı yapıldı. Her yıl ilkokul birinci sınıfa başlayan tüm öğrencilere çanta ve kırtasiye yardımı yapılıyor. Ramazan ayı boyunca her gün 5 bin kişiye iftar veriliyor."